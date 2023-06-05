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陸商務部將擴大市場准入 取消或放寬外資准入限制

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸商務部官員5日表示，將持續擴大市場准入，進一步取消或放寬外資准入限制。（取材自新華網）
大陸商務部官員5日表示，將持續擴大市場准入，進一步取消或放寬外資准入限制。（取材自新華網）

面對疫後經濟復甦表現不佳，大陸商務部市場體系建設司司長周強5日公布，將積極推動全國統一大市場建設，合理縮減外資准入負面清單，持續擴大市場准入，進一步取消或放寬外資准入限制。

據第一財經報導，大陸商務部市場體系建設司長周強5日在國務院記者會上表示，將繼續推進高水準的對外開放，依託大陸超大規模市場優勢，「不僅要把優質存量外資留下來，還要把更多高品質外資吸引過來，提升貿易投資合作的品質和水準。」

周強並提出，商務部將開展「投資中國年」招商引資活動，統籌各方資源，促進精準招商。周強接著說明，下一步，「大陸商務部將積極推動全國統一大市場建設，更大力度吸引和利用外資」，重點做幾點工作：

一、持續擴大市場准入。合理縮減外資准入負面清單，進一步取消或放寬外資准入限制；

二、加大投資促進工作力度。開展「投資中國年」招商引資活動，統籌各方資源，促進精準招商；

三、持續做好外資企業服務。充分發揮重點外資項目工作專班作用，完善協同保障機制，深化與外資企業和外國商協會常態化交流。

此外，周強特別強調，將完善協同保障機制，深化與外資企業和外國商協會常態化交流；並深入實施外商投資法及其實施條例，「高標準落實好外資企業國民待遇」，建立健全各級跨部門投訴協調機制，提高投訴處理工作水準等。

大陸國務院新聞辦公室5日舉行國務院政策例行吹風會，大陸國家發展和改革委員會副主任李春臨和商務部、國家市場監督管理總局有關負責人共同主持。（取自中國網）
大陸國務院新聞辦公室5日舉行國務院政策例行吹風會，大陸國家發展和改革委員會副主任李春臨和商務部、國家市場監督管理總局有關負責人共同主持。（取自中國網）

外資 大陸商務部

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