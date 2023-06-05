一顆5萬元！陸癡情男拍下「荔枝王」寵女友

「一騎紅塵妃子笑，無人知是荔枝來」，在古代有皇帝千里快騎，只為將荔枝送給愛妃。今大陸海南省海口市有一名男子，2日在公益拍賣會上以人民幣1.2萬元（約合新台幣5.16萬元）拍下一顆「荔枝王」送給女友，掀起熱議。

2023海口市秀英區火山荔枝王大比拚活動2日在海口永興鎮舉行，當天有21名荔枝王種植戶帶著自家或合作社種植的荔枝參賽。活動的5名評審專家來自海南省農業科學院熱帶果樹研究所，他們按照荔枝王品種的五個單果總重量、表皮色澤美觀度、果實甜度、病蟲害發生測定綜合評出名次，依次評選出一等獎1名，二等獎2名，三等獎3名及優勝獎15名。比賽最終由海口市秀英區永興鎮建中村的王仁秩的荔枝奪冠。

隨後經過數輪舉牌出價，現場選出的這顆「荔枝王」以人民幣1.2萬元的高價拍出，拍賣所得將被用於當地公益事業。而以高價標下「荔枝王」的男子稱，要將這顆最好的荔枝送給女友。

消息一出引發大陸全網議論，有大陸網友留言表示，「真的不知道這年輕人是怎麼想的，很快不吃就爛掉了，這個又不能長期保存，一點兒意義都沒有」、「不理解啊，如果是我開心不起來，有錢也不是這麼花的」、「真的是世間悲喜都不共通」。