工業富聯CEO：強化和輝達合作 AI伺服器需求將持續增長

鴻海集團旗下工業富聯（FII）CEO鄭弘孟2日在2022年度股東大會上表示，AI伺服器市場比市場預期更大，下半年公司AI伺服器銷售有望強勁增長。同時，工業富聯正在強化與輝達等算力巨頭的合作，已經為輝達製造相關的AI加速器和伺服器，包括HGX H100以及將來的HGX H800等。

21世紀經濟報導，對於AI伺服器的發展規劃，工業富聯董事周泰裕介紹，工業富聯4月初和Open AI CEO有過會面，並交換了GPT未來的發展方向意見，包括算力需求及系統架構，工業富聯已著手開發下一代AI伺服器。

鄭弘孟表示，訓練AI大模型，需要有效的大數據和大算力及規模化的參數，因此對GPU的需求呈現直線上升，帶動AI伺服器市場需求走高，今年第1季，工業富聯AI伺服器營收及占比都有較大增長。

鄭弘孟表示，「今年第1季開始，公司在伺服器板塊做結構性優化，有意下修OEM伺服器占比，提升CSP（雲服務商）ODM及AI伺服器比例。」相關策略使得CSP產品占比持續提升，2022年公司CSP產品占比超過40%，這也推動了第1季毛利率與上年同期相比提升0.6個百分點。

從去年財報看，伺服器相關業務也是增長亮點。2022年工業富聯營收人民幣5,118.5億元，年增超16%，其中，主營伺服器的雲計算板塊營收首次突破人民幣2,000億元，至人民幣2,124.44億元，年增19.56%。

工業富聯算力產品涵蓋雲伺服器、高性能伺服器、AI伺服器、邊緣伺服器及雲儲存設備等，主要客戶涵蓋全龍頭品牌商、北美前三大CSP服務商、境內龍頭CSP服務商及互聯網應用服務企業等。

在新機遇下，工業富聯也在加強和輝達的產業鏈合作。5月29日，輝達創始人兼CEO黃仁勳在COMPUTEX 2023的演講中，點名伺服器供應鏈夥伴合作名單，工業富聯子公司鴻佰科技Ingrasys位列其中。黃仁勳宣布AI伺服器HGX H100已全面量產，並播放了自動化產線視頻，鄭弘孟介紹，該視頻正是在工業富聯自動化產線拍攝完成。

同時，鄭弘孟特別指出：「工業富聯提供的服務不僅僅只是組裝，我們不僅從GPU的基本模組開始參與，還參與到整台HGX系列的製造。」

談及下半年AI伺服器出貨預期，鄭弘孟表示，多家全球龍頭雲服務廠商仍在持續提升在AI領域的資本開支，看好下半年市場機會，目前從需求來看AI伺服器一季比一季好。

周泰裕表示，隨著GPT的發展，未來10年內全球資料中心會不斷推陳出新，預計有超過60%的雲服務都與AI應用相關。工業富聯正在大陸、亞太、北美、歐洲持續擴充伺服器產能布局。