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李強主持國常會：打造營商環境鞏固擴大新能源汽車優勢

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸國務院總理李強。 （法新社）
大陸國務院總理李強。 （法新社）

據新華社報導，大陸國務院總理李強6月2日主持召開國務院常務會議，聽取優化營商環境工作進展及下一步重點舉措匯報，研究促進新能源汽車產業高質量發展的政策措施，會議指出，今年以來大陸經濟運行實現良好開局，但經濟恢復的基礎尚不穩固，要把打造市場化、法治化、國際化營商環境擺在重要位置。會議也強調新能源汽車是汽車產業轉型升級的主要方向，發展空間十分廣闊，要鞏固和擴大新能源汽車發展優勢。

會議指出，今年以來中國大陸經濟運行實現良好開局，但經濟恢復的基礎尚不穩固，要把打造市場化、法治化、國際化營商環境擺在重要位置，進一步穩定社會預期，提振發展信心，激發市場活力，推動經濟運行持續回升向好。

這一作為大陸行政機構中最重要的行政決策會議要求，要堅持問題導向，聚焦企業反映的突出問題，從企業實際需求出發，在放寬市場准入、促進公平競爭、保護知識產權、建設統一大市場等方面，分批次加快推出針對性強、含金量高的政策措施，並通過深化營商環境重點領域改革，切實增強政策有效性。

會議還指示，要著力強化服務意識，加大政策落實力度，打通政策落實堵點，確保政策落到實處，讓企業有更多實實在在的獲得感。

國常會還聚焦於新能源汽車產業。會議指出，新能源汽車是汽車產業轉型升級的主要方向，發展空間十分廣闊。要鞏固和擴大新能源汽車發展優勢，進一步優化產業佈局，加強動力電池系統、新型底盤架構、智能駕駛體係等重點領域關鍵核心技術攻關。

它要求，要統籌國內國際資源開發利用，健全動力電池回收利用體系，構建「車能路雲」融合發展的產業生態，提升全產業鏈自主可控能力和綠色發展水平。要延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策，構建高質量充電基礎設施體系，進一步穩定市場預期、優化消費環境，更大釋放新能源汽車消費潛力。

另該會議也討論並原則通過《中華人民共和國學前教育法草案》，決定將草案提請全國人大常委會審議。會議指出，學前教育是終身教育的起點，是重要的社會公益事業，關係億萬兒童健康成長，強化法治保障十分重要。

會議認為，要統籌當前和長遠，根據新型城鎮化進程和學齡人口變動趨勢，科學規劃學前教育資源配置，既有效滿足需求，也避免造成資源浪費。要加強財政投入保障，提高對學前教育投入比重，加大對農村地區、民族地區傾斜力度，增加學前學位供給，促進學前教育事業普及普惠、安全優質發展。

報導說，會議還研究了其他事項。

國務院

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