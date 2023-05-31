山東重現核酸「願檢盡檢」 陸網友吐槽：陽了又咋樣？

中國大陸「五一」假期過後，新冠疫情漸趨升溫，不少民眾都稱自己「二陽」（再次感染）了，而核酸「願檢盡檢」服務也在多地重現。據報導，山東省青島市嶗山區周一發布通知稱，自當日起恢復新冠病毒「願檢盡檢」核酸採樣點，引起大陸網友兩極反應。

香港01報導，根據該項通知，核酸採樣點工作時間為每天早7時至晚4時，周末正常提供服務。並可為有需求的民眾提供英文檢測報告及經鼻咽採樣。

通知稱，樣本檢測完成後，核酸檢測結果由系統自動推送，推薦使用「一碼通」或健康碼查詢結果。

另據第一財經報導，相關通知的諮詢電話工作人員表示，「願檢盡檢」是免費提供的。

相關訊息引起大陸網友討論，評價兩極。有網友質疑，「現在測出來和不測出來，在治療方面有任何區別嗎？」還有人說，「問題是現在陽了又咋樣呢？好多人都不戴口罩了，只有想保護自己的人才戴，咋防呢？」

但也有人認為，「又不是強制的，有人願意做就讓他們做唄，別人有別人的自由。」「願檢盡檢好，只要不是應檢盡檢，如果自己懷疑陽了也有個可以驗證的地方。」

據此前報導，廣東省東莞市東城街道早前亦發布關於「5月6日至13日東城街道核酸檢測安排」的通知，稱「願檢盡檢」人員單採費用不高於每人每次13.5元人民幣。事件當時也引起熱議，有網友表示「庫存還沒清完是吧」；亦有網友反諷，「是的，堅持100年」。