美光為何遭大陸封殺？ 港媒揭背後真正原因

大陸日前以國家安全為由，禁止關鍵產業採購美國記憶體晶片大廠美光（Micron）的產品。對此，香港南華早報29日披露，美光遭北京當局制裁的原因是，在中國市場「玩兩面手法」。

大陸網信辦本月21日宣布，美光的產品未能通過網絡安全審查，要求大陸境內關鍵訊息基礎設施的業者立即停止採購美光公司產品。

華南早報指出，這項禁令一出，美光恐將逐漸失去其在大陸的DRAM晶片市場，最終導致徹底被逐出中國市場。美光在大陸的DRAM晶片市場（包含從手機至電腦等相關產品）的佔比達28%，僅次於韓國三星的43%。

報導稱，美中晶片戰近年愈演愈烈，過去這段時間，北京當局一直在找尋合適的目標「報復」美國。文章稱，美光是美國唯一對大陸不僅提起多次知識產權訴訟，還經常遊說華府反對大陸的大型晶片產業公司。依美光高層早前計畫，這麼做不只有機會擴大其在中國市場的主導地位，還能同時阻止大陸企業發展自主製造晶片的能力。

紀錄顯示，近5年來，美光向美國政府提出針對與大陸競爭者的相關問題至少170次。而這些被列入華府黑名單的大陸存儲晶片製造商，幾乎都是美光的直接競爭者或潛在競爭者。

報導並指出，美國已向韓國政府施壓，要求三星不要嘗試填補美光留下的供應鏈缺口。韓國相關知情人士透露，韓國將避免「乘人之危」，但尚不清楚是否配合美國的要求。

與此同時，大陸晶片供應商已抓緊行動，調整和試驗其國產設備，期盼依靠大陸境內供應商替代關鍵零部件。

報導分析，北京透過將美光踢出中國市場，向美國企業傳達明確訊息：「協助和唆使美國政府的公司應該三思而後行」，美國晶片相關公司承擔不起失去中國市場的代價。報導稱，像美光這樣「耍兩面手法」的策略，最終只會適得其反。