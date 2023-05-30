日管制半導體出口 商務部交涉

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸商務部微信公眾號「商務微新聞」29日消息指出，商務部部長王文濤在美國底特律參加亞太經合組織（APEC）第29屆貿易部長會議期間，與日本經濟產業大臣西村康稔舉行會談，就日方執意推出半導體出口管制措施、G7集團廣島峰會抹黑攻擊中國大陸等提出嚴正交涉。

這也是大陸商務部首度對日本推出半導體出口管制措施表達不滿，是否引發中日雙方的貿易衝突受到外界關注。

日本經濟產業省近期甫宣布對涵蓋半導體清洗、成膜、光刻、蝕刻、檢測等23種高性能半導體製造設備實施出口管制。新規定最快將於7月23日正式生效。

王文濤表示，日方不顧中方強烈反對和業界意見呼聲，執意推出半導體出口管制措施，嚴重違反國際經貿規則，嚴重破壞產業發展基礎。中方對此強烈不滿，敦促日方糾正錯誤做法，切實維護全球產業鏈供應鏈穩定。

G7領導人日前在廣島聚會，並於20日就經濟安保問題進行討論，且匯總一份共同文件。文件指出，要「抑制並對抗經濟威脅」，表明將建立共享外界認為，這份協議措施劍指中國大陸。王文濤也對G7相關涉華言論表達不滿，指G7集團在聯合聲明中操弄涉華議題，中方堅決反對，希望日方端正對華認知。

日本經濟 半導體 G7

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