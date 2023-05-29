鄭州富士康徵才 獎金加碼

全球最大蘋果iPhone組裝廠鄭州富士康iDPBG事業群稱，29日起員工招聘獎金加碼，獎金最高為每人人民幣3,500元（約新台幣15,335元）。業內人士表示，富士康鄭州廠區現在火熱招聘儲備人力，或許是為第3季iPhone 15新品量產做準備。

事實上，鄭州富士康自第2季以來開啟招聘。其中，製造部門關鍵職務求職者返費獎金為人民幣2,500元至3,000元，介紹人獎金為人民幣500元。

報導指出，自22日至28日的招聘獎金最高為每人人民幣3,000元。在計時勞動力方面，自29日起，計時工每小時工費增加人民幣2元，最高為每小時人民幣22元。值得注意的是，本次招聘要求求職者在職天數不少於90天。

此前，第一財經報導，鄭州富士康園區員工人數縮減，從原有的30萬人掉到剩6萬至7萬人。而3、4月正逢淡季，園區員工人數比以往淡季來得少。

綜合陸媒報導與各界分析，員工人數減少原因不外乎幾個原因：員工離職後沒有返回、薪資低對年輕人吸引力降低等。