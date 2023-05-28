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國航官網6/6前買兩岸航線 享85折優惠

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
國航官網6/6前買兩岸航線，享85折優惠。（國航提供）
國航官網6/6前買兩岸航線，享85折優惠。（國航提供）

鎖定今年下半年到大陸出差、進修、旅行計畫的民眾，國航宣布，即日起至6月6日在國航官網購買兩岸航線享85折優惠。

國航目前復航直飛北京、上海、杭州、成都及重慶。

自6月23日起，北京航線增加周五航班，每周3、4、5、6、7。航班時刻：CA186桃園-北京 13:00起飛 16:25到達；CA185北京-桃園08:35起飛 11:45到達。

自6月23日起，杭州航線增加周五、日航班，每周2、4、5、6、7。航班時刻：CA150桃園-杭州18:45起飛20:40到達；CA149 杭州-桃園 15:40起飛 17:35到達。

自7月01日起，重慶航線增加周二、六航班，每周2、3、5、6、7。航班時刻：CA410 桃園-重慶 19:20起飛22:30抵達；CA409重慶-桃園 15:15起飛18:20抵達。

自7月02日起，成都航線增加周日航班，每周2、4、6、7。航班時刻CA418 桃園-成都 19:45起飛23:15抵達；CA417 成都-桃園 15:15起飛18:35抵達。

5/26至5/29 TTE台北旅展期間，民眾只要到世貿一館A613攤位，就可以找到國航攤位，並在攤位現場追蹤國航粉絲頁，出示給工作人員確認，即有機會獲得精美小禮，每日贈品數量有限，贈完為止。

桃園 航班 航線

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