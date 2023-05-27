大陸證監會副主席：從嚴懲治上市公司財務造假

據大陸證監會官方微博公眾號消息，大陸證監會副主席王建軍今27日在「中國上市公司協會年會暨2023中國上市公司峰會」上發表講話。王建軍表示證監會將從嚴打擊財務造假。他說，財務造假是資本市場的一大頑疾，不僅嚴重破壞市場誠信基礎，也影響上市公司整體形象，必須從嚴懲治。證監會將健全防範打擊財務造假的長效機制，針對嚴重舞弊、資金佔用等重點問題，開展專項治理，並將加大對「關鍵少數」和中介機構的立體化追責力度，對參與造假的其它主體一併納入打擊追責的範圍，打破造假的生態圈。

王建軍表示，通過這幾年的努力，大陸上市公司的面貌和質量發生了可喜的變化，規範化運作和治理水平明顯提升，為打造規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場提供了有力支撐。一是重要性持續增強。目前A股上市公司超過5000家，佔全國企業數量不足萬分之一，但卻匯聚了「大而優」的行業龍頭和「小而美」的細分市場冠軍，在科技創新、吸納就業、穩定經濟等方面發揮著壓艙石作用。

他表示，2022年大陸上市公司實現增加值人民幣18.23兆元，佔GDP的15.1%；合計貢獻稅收4.79兆元，佔全國稅收總額的28.7%，較3年前提高5.8個百分點；提供就業崗位超過2900萬人，支付員工薪酬6.24兆元，上市公司日益成為國家和居民財富的重要創造者。

他並說，2022年大陸上市公司研發投入達1.66兆元，佔全國研發支出的五成；高技術製造業上市公司研發強度達6. 71%，大幅領先全國平均水平；2022年度分紅派現首次突破2萬億元，同比增長17%。

他表示，世界正處於新的動盪變革期，地緣政治格局充滿變數，逆全球化思潮氾濫，美歐銀行風險事件頻發，輸入性風險不容小覷。另一方面，大陸經濟恢復態勢良好，但需求不足、預期不穩問題仍然突出，部分上市公司創新發展和轉型升級面臨新的挑戰，一些違法違規行為容易死灰復燃。

王建軍強調，去年底，新一輪推動提高上市公司質量三年行動方案已經啟動實施，重點從「治亂」轉向更深層次的「提質」，挑戰更大。他提出「固本強基」、「聚焦問題」、「樹牢導向」及「懲防結合」等四個方針。其中懲防結合就是要從嚴打擊財務造假。

他說，財務造假是資本市場的一大頑疾，不僅嚴重破壞市場誠信基礎，也影響上市公司整體形象，必須從嚴懲治。我們將健全防範打擊財務造假的長效機制，針對嚴重舞弊、資金佔用等重點問題，開展專項治理，加強線索發現、檢查、處置的全流程監管。強化財務造假案件的行刑銜接，加大對「關鍵少數」和中介機構的立體化追責力度，對參與造假的其它主體一併納入打擊追責的範圍，打破造假的生態圈。

他要求上市公司要擔起高質量發展的主體責任，表示提高上市公司質量是一項複雜的系統工程，但上市公司自身就是「責任主體」，也是最終受益者。要求上市公司必須不造假、不背信、強主業、謀創新與重回報。

王建軍說，下一步，要認真落實《關於上市公司獨立董事制度改革的意見》，探索開展獨立董事履職評價工作，加快獨立董事信息庫建設。搭建綜合培訓平台，多渠道、多層次、全方位組織上市公司互學共建。

他表示， 提高上市公司質量「是你們的事，也是我們的事」，還是相關各方的事，但歸根到底是「你們的事」。讓我們共同扛起責任，不斷培育壯大能反映我國高質量發展的上市公司群體。