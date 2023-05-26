南航桃園至上海機票單程未稅1999　來回未稅2999即刻開搶

南方航空26日宣布，即日起至6月9日在全銷售通路，推出上海航線限定促銷機票，台北上海經濟艙N艙單程新台幣1,999元（未稅），以及台北上海往返經濟艙N艙新台幣2,999元（未稅）等優惠。

此外，台北上海往返商務艙I艙新台幣8,888元（未稅），購票時間從即日起至6月9日，旅行日期從即日起至6月30日（部分日期除外）。

航班時刻：CZ3096 桃園-上海 18:20起飛 20:20到達；CZ3095 上海-桃園 14:50起飛 16:50到達。

TTE台北旅展期間，民眾只要關注南航台灣微信公眾號成為粉絲並留言，加入南航台灣FB粉絲團按讚並留言，即可參加抽獎，現場還有舞台活動跟周末特別場直播放送，上百個禮品，人人有機會，就是要民眾滿載而歸。

南方航空今年起陸續恢復兩岸直航航點，目前從桃園直飛廣州、深圳、上海三個航點，其中廣州為南航最大航空樞紐，可經此中轉大陸其他城市及歐美紐澳等地。

南方航空是大陸運輸飛機最多、航線網路最發達、年客運量最大的航空公司。南航集團機隊規模894架。疫情前，每天有3,000多個航班往返全球60多個國家和地區、220多個目的地，年旅客運輸量最高達到1.52億人次。

購票請參考南航官網https://oversea.csair.com/tk/tw/tc/book/search?rc=TPE001

南航E行APP http://3g.csair.com/

南航台灣客服02-2509-9555