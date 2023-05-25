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微軟警告：大陸駭客試圖攻擊美國通訊基建

聯合報／ 特派記者賴錦宏／北京即時報導
圖為位於關島的美國安德森空軍基地資料照。（路透）
圖為位於關島的美國安德森空軍基地資料照。（路透）

美國微軟公司表示，發現一個中國政府支持的駭客組織，對在關島和美國一些關鍵基建設施進行惡意活動，促請受影響客戶必須關閉被入侵的帳號。

微軟指出，涉事的駭客組織Volt Typhoon，由2021年年中開始活躍，針對性地干擾美國與亞洲的關鍵通訊基建設施，尋求能夠在未來危機中擾亂美國和亞洲地區之間通信設施的能力。微軟說，已知會目標或受影響客戶有關情況，並提供相關信息。

據《紐約時報》報導，中國駭客滲透的重點是關島和美國其他地區的通訊基礎設施，美國情報部門對此尤為擔憂。因為關島是美國主要軍事設施的所在地，其中包括安德森空軍基地，該基地是應對亞太地區任何衝突的關鍵。

美國國家安全局表示，已確定一個由中國大陸政府資助的駭客組織試圖攻擊美國的關鍵基礎設施，五眼聯盟其他成員國已發布類似警告。加拿大情報部門在另一份聲明中提醒國民警惕，指來自中國的駭客活動正構成重大威脅。

美國 駭客 關島

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