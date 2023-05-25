國際葡萄酒博覽會 6月9日寧夏銀川舉行

根據23日在北京召開的記者會消息，國際葡萄與葡萄酒產業大會、第三屆中國（寧夏）國際葡萄酒文化旅遊博覽會將於6月9日至10日在寧夏銀川舉行。大會是中國大陸首個以葡萄酒為主題的國家級、國際化綜合性展會，也是寧夏規格最高、規模最大、影響最廣的葡萄酒文旅展會品牌。大陸農業農村部、工信部、文旅部、中國人民對外友好協會和寧夏回族自治區人民政府共同主辦此次大會。

中新社報導，寧夏素有葡萄酒之都和全球葡萄酒旅遊目的地的稱號。這些頭銜並非徒有虛名，據寧夏回族自治區黨委常委、秘書長雷東生介紹，目前寧夏的釀酒葡萄種植總面積達58.3萬畝，是大陸全國三分之一多；年產葡萄酒1.38億瓶，占大陸全國近40%。根據規劃，產區規模將來要達到100萬畝，年產葡萄酒3億瓶。「一個省區擁有如此大的規模在全世界也是數一數二的。」

雷東生介紹，此次大會主題是「自然·創新·文化·生態」，這4個詞的英文首字母組合起來就是「NICE」，寓意著美味的感受、美妙的體驗、美好的願景。大會將舉辦12項重要活動，包括開幕式、產業峰會、平行論壇、中法葡萄酒文化旅遊論壇、投資貿易大會、賀蘭山東麓葡萄酒生態廊道考察體驗、文化旅遊節、葡萄酒消費促進年、國際葡萄酒大賽和雲展覽、音樂會等。

通過此次大會的舉辦，雷東生表示，希望進一步推動中國大陸葡萄酒走向全球，與世界分享中國大陸葡萄酒產業高質量發展的紅利。

同時，以酒為媒、以會結緣，更大力度走出去、請進來，做大寧夏開放合作的朋友圈、提升寧夏在海內外的美譽度。