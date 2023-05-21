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央企將擴大扶植半導體

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸國資委黨委日前召開擴大會議，會中強調要指導推動中央企業加大在積體電路等戰略性新興產業布局力度，推動傳統產業數字化、智能化、綠色化轉型升級，引領帶動產業體系加快向產業鏈、價值鏈高端邁進。

財聯社報導，中共中央委員會機關刊《求是》雜誌先前刊發國資委黨委署名文章稱，國資央企要緊盯重點產業鏈供應鏈「卡脖子」難題，集中力量開展原創性引領性科技攻關，最大限度形成合力，打造原創技術「策源地」。

充分發揮產業發展引領作用，加大新一代信息技術、人工智能、新能源、新材料、生物技術、綠色環保等產業投資力度，在積體電路、工業母機等領域加快補短鍛長。

中信建投證券電子行業首席分析師劉雙鋒表示，當前地緣政治局勢緊張，中美摩擦前景仍不明朗，半導體作為信息技術產業的核心，受到各國戰略性重視，供應鏈安全意識空前強化，伴隨「安全與自主」的長期主線，大陸國產化持續推進。

半導體是「卡脖子」的核心領域。中信證券科技產業聯席首席分析師徐濤認為，發改委發表於《求是》的文章展現了國家對於核心技術產業發展的信心，集成電路產業作為現代化產業體系的重要一環，後續將制定一系列政策推動產業的發展，布局「卡脖子」環節（設備、零組件、材料、製造、高端晶片）的廠商將受益。

涉及半導體業務布局的央國企A股上市公司包括電科芯片、北方華創、上海貝嶺、華潤微、派瑞股份和有研新材等。

劉雙鋒指出，當前半導體周期逐步探底，各環節將相繼完成庫存去化，隨著需求復甦回暖，電子行業有望觸底反彈，關注超跌板塊的底部佈局機會。

市場規模方面，浙商證券研究所聯席所長邱世梁認為，2022年全球半導體行業市場規模達到5,801億美元，達到歷史新高，過去十年復合增長率7.4%。2023年上半年全球半導體處於放緩周期，但人工智慧生成內容（AIGC）帶來的新一輪技術創新引發需求大幅提升，行業將在2024年迎來上漲周期。

半導體 中信 高端

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