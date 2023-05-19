內蒙古新能源 連2年破千億千瓦時

內蒙古自治區政府新聞辦17日召開新聞發布會稱，該自治區新能源發電量連續兩年突破千億千瓦時。

中新社報導，內蒙古能源局綜合規劃處處長張洪軼稱，今年截至4月底，內蒙古累計併網新能源裝機規模超過6700萬千瓦，新能源發電量連續兩年突破千億千瓦時，2022年達到1335億千瓦時，佔內蒙古全區總發電量的20.6%，特別是今年前4月，新增新能源裝機規模531萬千瓦，是去年同期新增併網規模的5倍。

內蒙古能源局副局長陳錚表示，今年前4月，內蒙古能源經濟特別是新能源經濟總體上穩中向好、穩中加快。蒙西沙戈荒地區3個單體1200萬千瓦大型風電光伏基地項目正在推進，第三批大基地2280萬千瓦新能源剛剛獲批，新能源單體建設規模已從十萬千瓦級奔向百萬千瓦級。

陳錚說，今年前4月，內蒙古呼包鄂風光氫儲全產業鏈基地建設已初具規模，風電已形成500萬千瓦，光伏已形成1000萬千瓦的供給能力，產業上下游配套的發展格局正在形成，新能源產業經濟布局更加集聚集約。

鎮內蒙古自治區能源局運行協調處處長王傑表示，今年前4月，內蒙古風光氫儲等新能源裝備製造項目完成投資近158億元（人民幣，下同），特別是氫能儲能裝備製造實現了從無到有的突破，完成投資超過21億元。