中澳重啟經貿對話成果現 大陸宣布恢復進口澳洲木材

中國大陸駐澳大利亞大使肖千宣布，大陸從17日起恢復進口澳洲木材。這是自2020年大陸稱在部分貨物中發現害蟲而暫停進口後，兩國首次重啟木材貿易。

據路透社、澳洲廣播公司報導，肖千18日表示，大陸海關於17日已正式通知澳洲農業部長，從即日起恢復進口澳洲木材。肖千指出，澳洲提供的木材檢疫資料滿足了大陸海關的條件，因此決定解除進口禁令，「這是根據澳洲提供的材料，認真研究後得出的結論」。

2020年時，中澳外交與貿易爆發衝突，大陸對澳洲進口產品祭出限制進口、高關稅等經濟制裁，木材即是被大陸限制進口的品項之一。當時，大陸政府稱在來自澳洲幾個港口的貨物中發現害蟲，便以防止害蟲進入中國、保護大陸林業生態安全為由，暫停了中澳間年交易額達6億澳元（約4億698萬美元）的木材交易。

然而，隨著澳洲貿易部長法瑞爾甫結束訪華行程，到訪北京期間，法瑞爾與大陸商務部長王文濤會面，除了是澳洲貿易部長4年來首度訪華，更睽違6年重啟中澳部長級經濟聯委會，雙邊皆同意重啟多項經貿對話機制，強化兩國經貿對接，顯示雙邊關係回溫，大陸有望逐一解除對澳洲商品的制裁。

針對此次大陸重新開放澳木材進口，法瑞爾透露，這即是他上周訪北京時，與中方討論的內容之一，他並強調，「任何解決貿易壁壘的步驟都是歡迎的，期待兩國盡快全面恢復所有受影響的貿易」。