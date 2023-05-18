快訊

康建生技李鴻淵殘忍行刑式槍擊釀四死 法院今判處死刑

國巨董座陳泰銘接掌富鼎董事長 鴻海、國巨資源大挹注

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中澳重啟經貿對話成果現 大陸宣布恢復進口澳洲木材

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸駐澳大利亞大使肖千宣布，大陸從17日起恢復進口澳洲木材。圖為大陸商務部長王文濤12日與澳洲貿易部長法瑞爾在北京共同主持召開第16屆中澳部長級經濟聯委會前，兩人握手合照。（新華社）
大陸駐澳大利亞大使肖千宣布，大陸從17日起恢復進口澳洲木材。圖為大陸商務部長王文濤12日與澳洲貿易部長法瑞爾在北京共同主持召開第16屆中澳部長級經濟聯委會前，兩人握手合照。（新華社）

中國大陸駐澳大利亞大使肖千宣布，大陸從17日起恢復進口澳洲木材。這是自2020年大陸稱在部分貨物中發現害蟲而暫停進口後，兩國首次重啟木材貿易。

據路透社、澳洲廣播公司報導，肖千18日表示，大陸海關於17日已正式通知澳洲農業部長，從即日起恢復進口澳洲木材。肖千指出，澳洲提供的木材檢疫資料滿足了大陸海關的條件，因此決定解除進口禁令，「這是根據澳洲提供的材料，認真研究後得出的結論」。

2020年時，中澳外交與貿易爆發衝突，大陸對澳洲進口產品祭出限制進口、高關稅等經濟制裁，木材即是被大陸限制進口的品項之一。當時，大陸政府稱在來自澳洲幾個港口的貨物中發現害蟲，便以防止害蟲進入中國、保護大陸林業生態安全為由，暫停了中澳間年交易額達6億澳元（約4億698萬美元）的木材交易。

然而，隨著澳洲貿易部長法瑞爾甫結束訪華行程，到訪北京期間，法瑞爾與大陸商務部長王文濤會面，除了是澳洲貿易部長4年來首度訪華，更睽違6年重啟中澳部長級經濟聯委會，雙邊皆同意重啟多項經貿對話機制，強化兩國經貿對接，顯示雙邊關係回溫，大陸有望逐一解除對澳洲商品的制裁。

針對此次大陸重新開放澳木材進口，法瑞爾透露，這即是他上周訪北京時，與中方討論的內容之一，他並強調，「任何解決貿易壁壘的步驟都是歡迎的，期待兩國盡快全面恢復所有受影響的貿易」。

澳洲 北京 海關

延伸閱讀

「AI孫燕姿」大陸爆紅 太好聽！點閱破百萬

中亞百餘種農食產品 開放銷陸

工商團體喊話兩岸 儘快開放商務往來

大陸新規 衝擊KY公司增資

相關新聞

人工智慧崛起！百度執行長：AI會創造更多就業機會

隨著人工智慧日新月異，加上ChatGPT的出現，世界經濟論壇日前公布一項最新研究顯示，未來五年內就業市場將會有巨大改變，...

中亞五國貿易逐步升溫 月進出口規模首破人民幣500億元

隨著中國－中亞峰會18日正式登場，大陸與中亞五國雙邊進出口貿易可望越加緊密。近期，據大陸海關總署統計，以下由人民幣計價，...

陸國家金融監督管理總局揭牌 確立一行一總局一會格局

大陸國家金融監督管理總局18日正式揭牌，將取代銀保監會，負責金融業監管業務，並作為國務院直屬機構。這也宣告大陸金融監管體...

中澳重啟經貿對話成果現 大陸宣布恢復進口澳洲木材

中國大陸駐澳大利亞大使肖千宣布，大陸從17日起恢復進口澳洲木材。這是自2020年大陸稱在部分貨物中發現害蟲而暫停進口後，...

大陸去年衛星導航服務產值突破五千億元人民幣

大陸央視新聞報導，「中國衛星導航定位協會」今天發布《2023中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書》。《白皮書》顯示，20...

景順投信：大陸消費力回升 抓緊經濟復甦投資機會

眾所矚目解封後的第一個中國大陸「五一黃金週」出遊數據出現強勁 V 型復甦，景順投信表示，疫情三年的非常時期過後，大陸經濟...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦