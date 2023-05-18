貴州蔬菜熱銷大灣區 前進東南亞

對於粵港澳大灣區的民眾來說，貴州不僅是避暑勝地，還是「菜籃子」優選之一。

中新社報導，走進「貴州屋脊」韭菜坪腳下的畢節市赫章縣松林坡鄉蔬菜基地，一壟壟綠油油的豌豆苗惹人喜愛，來自香港的採購商朱悅忠一邊與村民交談，一邊用手輕輕摘取豆苗尖放入嘴中細細品嚐，「豆香味濃郁，生吃很清甜」。

自2022年7月第一次到訪貴州的蔬菜基地後，朱悅忠幾乎每隔一個月就會來貴州一次，只為給粵港澳大灣區的民眾找尋品質佳、口感好的蔬菜。

貴州屬雲貴高原和中亞熱帶氣候的交匯融合地區，低緯度高海拔的氣候和生態優勢，讓貴州在夏秋蔬菜種植上得天獨厚，並填補了蔬菜「夏淡」市場。

「以前都是春冬季節吃豌豆苗，2022年夏天在貴州吃到新鮮的豆苗和菜花後，就像打開了一片新大陸。」朱悅忠說，此次到訪貴州是採購豌豆苗、菜心等蔬菜供應港澳夏季市場。

站在田裡的朱悅忠手裡拿著一截豌豆苗說，這個叫豆貝，兩片葉子中間一個心，香港市民很喜歡吃，不管是清炒還是煮湯，味道鮮美、微甜清香。

「這批豌豆苗馬上就要上市了，預計採收2個月左右，畝產800斤。」貴州蔬菜集團基地發展部畢節片區負責人阮利坤說，貴州蔬菜注重自然生長規律，生長周期一般3個月以上，較長的生長周期和傳統的耕作模式，保證了蔬菜營養更豐富、口感更香甜。

除了豌豆苗，在松林坡鄉的蔬菜基地，香葱也是粵港澳大灣區的熱銷單品。站在高處放眼望去，綠油油的千畝香葱基地猶如一片綠色海洋，微風拂來，葱味十足。 貴州蔬菜集團董事長鄧榮光表示，企業已在粵港澳大灣區、上海等地設立運營中心，並與貴州省內外50多家優質企業構建了整體產銷合作，現正在香港、東南亞探索拓展市場管道，向越南出口品質達標、綠色新鮮的蔬菜，全力推動貴州蔬菜走出去。