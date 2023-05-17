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遠景基金會邀特拉斯 國台辦：懲治名單上記一筆新帳

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國台辦發言人馬曉光。（取自人民日報）
大陸國台辦發言人馬曉光。（取自人民日報）

英國前首相特拉斯近日受「遠景基金會」邀請來台訪問，並預計於17日發表演說，此行也將與總統蔡英文等府院高層碰面。大陸國台辦發言人馬曉光17日表示，願景基金會此前已被大陸列入懲治名單，此次邀請特拉斯來台的行為，「還會給他記一筆新的帳」。

特拉斯此次訪台，是繼英國前首相柴契爾夫人後，睽違27年再有英國前首相訪台。她16日搭機抵台後於機場表示，這是她期待很久的旅行，很高興能在這個關鍵時刻到訪。特拉斯的訪問行程為期5天，除了與府院高層、部會首長見面，17日也將以「台灣屹立在自由民主之前線 （Taiwan: On the Frontline ofFreedom and Democracy）」為題發表演說。

針對特拉斯到訪，中國駐英國使館發言人已於17日上午發布聲明回嗆，任何借台灣問題搞「政治秀」的企圖都將以失敗告終。稍早大陸國台辦舉行例行記者會，發言人馬曉光則將矛頭指向邀請特拉斯來台的「願景基金會」。

今年4月，大陸宣布決定對台灣「遠景基金會」、「亞洲自由民主聯盟」2機構採取懲戒措施，禁止其負責人進入大陸和香港、澳門特別行政區，禁止大陸有關組織和個人與其進行合作。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮曾批評，台灣遠景基金會、亞洲自由民主聯盟在民進黨當局指使下，以民主、自由、合作為藉口，打著學術交流、研討等旗號，在國際上大肆兜售「台獨」主張，極力拉攏貼靠反華勢力，製造「一中一台」、「兩個中國」等違反一個中國原則的事件，拓展台所謂國際空間。

馬曉光17日表示，特拉斯是被「願景基金會」邀請去的。他並直指，「這幾年來，一系列對外勾連活動，都是民進黨當局透過願景基金會搞得」。馬曉光說，願景基金會已被列入懲治名單，「這次事件若屬實，還會給它記一筆新的帳」。

馬曉光並稱，特拉斯來台是蔡政府「花錢收買反華政客」，並到台灣上演「一齣齣鬧劇」。他回嗆，不論花多少錢，不論怎麼折騰，都改變不了台灣是中國一部分的事實，也撼動不了一個中國的國際格局。

馬曉光 特拉斯 願景

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