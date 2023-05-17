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港股退市轉投A股 通力股份將成為李東生第6家上市公司

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
TCL集團董事長李東生。（記者林宸誼/攝影）
TCL集團董事長李東生。（記者林宸誼/攝影）

此前已向深交所申報主板上市的大陸音箱代工廠「通力股份」，近日回覆首輪問詢函並更新招股書。這家公司若成功登陸主板，將成為大陸家電龍頭品牌「TCL集團」李東生實際控制的第6家上市公司，另外5家包括A股上市公司TCL科技、奧馬電器、TCL中環，港股上市公司TCL電子、華顯光電。

新浪財經報導，「通力股份」主要是從事聲學產品和智慧產品的設計研發、生產製造及銷售ODM平台型企業，公司前身是TCL通力電子。

值得一提的是，通力股份原間接控股股東通力電子（開曼），曾於2013年8月在香港聯交所主板上市，2020年10月，TCL實業（香港）作為要約方通過協定安排的方式將通力電子退市，所涉及股東獲得每股港幣12元的補償，2021年3月通力電子完成退市流程。

此時，TCL就在謀劃整合聲學產品和智慧產品相關業務進行A股的上市，通力股份在2020年、2021年先後收購惠州音視頻、美國通力、香港普力、通力智慧（BVI）、西安軟體、越南通力100%股權。

在招股書中，通力股份表示資產重組前，上述被收購公司在業務上為通力股份的上下游或與公司業務具有相似性，可能存在同業競爭。通過股權收購，徹底消除同業競爭問題，並解決與被收購公司的關聯交易，有利於公司規範運作。

以目前的情況來看，截至招股書簽署日，TCL全資子公司通力電子（香港）持有公司61%股份表決權，為公司控股股東，TCL創始人，現任TCL控股董事長，TCL科技董事長、CEO的李東生為公司實際控制人。

李東生通過控制TCL控股間接持有通力股份61%股份，同時瑞廣嘉、通瑞慧達、通瑞智達通過簽署「一致行動人協議」為TCL控股的一致行動人，李東生由此間接控制公司16.46%股份的表決權，最終合計達到控制通力股份77.46%股份的表決權。

通力股份的產品主要包括音箱產品、可穿戴設備、AIoT產品和精密元件及附件等，其中音箱產品為公司最主要的收入來源。2020年至2022年，公司分別有54.72%、53.3%和58.65%的收入來自音箱產品。

另外，近年包括TWS耳機、智慧手環設備等的可穿戴設備收入不斷增加，報告期各期，該項業務收入占公司當期收入比例分別為11.72%、14.06%和16.1%。

基於聲學、無線連接及智慧交互技術，通力股份逐漸成為哈曼、索尼、三星、Jabra、OPPO、阿里、谷歌、亞馬遜、安克創新、字節跳動、聯想等消費電子品牌企業、互聯網龍頭企業的主要ODM代工廠之一。

天貓精靈、字節跳動的大力神燈、聯想的智慧鬧鐘以及JBL和Teufel的頭戴式耳機、Harman、Sony藍牙音箱等設備都由通力股份進行生產。

受ODM平台型企業屬性限制以及下游消費電子品牌行業高集中度影響，通力股份的業務也高度依賴主要的大客戶，報告期內，公司向前五大客戶實現的銷售收入占當期主營收比例分別達到75.18%、70.03%和74.38%。

在Samsung收購Harman後，以Harman和Samsung為整體持續為通力股份第一大客戶，報告期內合計收入貢獻度分別為41.87%、44.15%和49.8%，幾乎是通力股份業務的半壁江山。

整體上來看，近年通力股份盈利增長相對平穩，2022年增速略有放緩。報告期各期，公司營收分別人民幣85.08億元、97.54億元和100.31億元，淨利潤分別約為人民幣3.55億元、2.85億元和3.72億元。

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