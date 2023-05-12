中國造芯難 OPPO宣布終止研發晶片

中美科技戰持續升級之際，中國造芯運動再傳噩耗。因為燒錢不敷成本，手機大廠OPPO今天決定終止研發晶片，關閉旗下的晶片設計公司哲庫科技（ZEKU），逾3000員工面臨失業。

OPPO退出後，中國手機業只剩下華為、小米自研晶片。華為此前研發出5G晶片，但因為遭美國制裁，迄今只能生產4G手機。

綜合澎湃新聞、證券時報等陸媒報導，不到4年時間，OPPO決定終止晶片研發業務。

OPPO今天表示，面對全球經濟、手機市場的不確定性，經過慎重考慮，公司決定終止哲庫ZEKU業務。

OPPO在聲明中稱，「這是一個艱難的決定」，會妥善處理相關事宜，並將一如既往做好產品，持續創造價值。

OPPO於2019年8月成立守樸科技，隔年改名為哲庫科技，總部設在上海，並在北京、西安、成都、美國和日本等地成立設計分部，團隊超過3000人。

OPPO當時喊出投入人民幣500億元（逾新台幣2200億元）做自己的手機晶片，祭出高薪在業內積極搶人，其中不少來自華為海思、高通、聯發科等晶片設計龍頭資深人員。

哲庫研發量產的是ISP（圖像訊號處理器）晶片，而不是最難的手機核心晶片SoC，雖然盛傳OPPO欲造出自己的SoC。OPPO手機目前搭載高通、聯發科的SoC。

2021年12月，OPPO宣布推出全球首顆6nm影像專用NPU晶片MariSilicon X。2022年12月14日，OPPO未來科技大會發布第二顆自研晶片馬里亞納MariSiliconY，宣稱新產品實現行業最快的12Mbps藍芽速率。

報導指出，晶片研發相當燒錢，沒有規模放量來分擔成本，將使得晶片成本居高不下，自研晶片遠沒有對外採購的晶片來得經濟。

分析稱，目前整體消費電子市場依舊疲軟，全球智慧手機市場依然有兩位數下滑，復甦時間被大大延後，這應該是OPPO做出戰略調整的主要原因。

綜合調研機構發布的報告，OPPO雖然在2023年第一季的智慧手機出貨量居中國第一、全球第4，但中國市場第一季出貨量年減13.1%，全球市場更減少14%。業界普遍預計下半年市場才會復甦。