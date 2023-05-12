中國「大基金二期」加速投資 實現晶片去美國化

紐約時報今天報導，中國加大投資晶片產業以實現晶片「去美國化」，包括重啟曾因浪費及貪污問題而停止一段時間的國家基金「大基金」，當中「大基金二期」早前對受美國制裁的長江存儲作巨額投資。

報導指出，隨著美國升級對中國的技術貿易戰，切斷中國獲得製造最先進半導體所需的工具和技術人員後，以中國半導體公司長江存儲為例，一些美籍員工已離開，3間美國設備供應商立即停止向長江存儲發貨，歐洲和日本公司預計很快會緊隨美國公司的做法。

長江存儲和同類工廠因而忙於改變供應鏈，重寫商業計畫。

報導指出，為應對美國不斷擴大對中國半導體出口管制，中國已加速提高國內晶片行業的自主性，為研發本土替代產品投入大量資金。

顧問公司「歐布萊特石橋集團」（AlbrightStonebridge Group）中國部副總裁崔歐洛（PaulTriolo）表示，中國很多行業目前的目標是在供應鏈中「去美國化」。

報導表示，為此中國重啟曾因浪費和貪污問題停了一段時間的國家集成電路產業投資基金（俗稱大基金）。今年2月中國政府通過「大基金二期」向長江存儲投資人民幣（下同）129億元（約新台幣571元），以加強長江存儲應對美國制裁。

據中國官媒報導，該基金最近也對晶片設備和材料供應商進行了投資。

此外，幾十家中國晶片公司正在敲定今年通過公開募股籌集資金的計畫，包括中國第二大晶片製造商華虹半導體。廣州今年較早時間也成立了1500億元產業資金，重點投資半導體等重要技術行業。

不過，據市場研究公司Yole Group估計，中國目前生產的所有半導體，只有不到1%屬於受美國限制的高端產品。

Yole Group首席執行官艾羅伊（Jean-ChristopheEloy）表示，除上述1%的產品，其他中國生產的半導體產品都是不太先進或成熟的晶片，只用於日常電子消費產品和汽車，基本上不受美國政府去年10月宣布的出口管制影響。

據Yole Group估計，去年8月長江存儲曾制定了挑戰美國美光科技等老牌晶片企業的目標，就是2027年將其在全球晶片生產的份額提高至13%，是目前的3倍。

但長江存儲在建設第2家工廠時遇到困難，產量將下降，到2027年其產品在全球市場的份額將下跌至3%。

國際商業策略公司（IBS）執行長瓊斯（HandelJones）說，長遠來看，中國無法獲得製造高端晶片所需的世界級工具，可能會阻礙在人工智慧和航空航天等許多先進領域發展。

但報導指出，與此同時，中國在全球低端晶片生產的份額可能會提高，這可能會給外國公司的供應鏈造成新的衝擊。