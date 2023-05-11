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廣西水果出口額 同期增131.1%

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

廣西壯族自治區農業農村廳9日介紹，今年一季度，廣西農產品進出口總額164.2億元（人民幣，下同），同比增長52.3%。其中，水果出口額為8.4億元，同比增長131.1%。

中新社報導，廣西雨水豐沛，光照充足，南北橫跨4個緯度，各類果樹品種資源近300種，佔大陸果樹種類的70%，是大陸水果種植優勢區域。

「廣西積溫高，品質好，早晚熟優勢明顯。我們的特色水果種類豐富，除蘋果外，國內主栽的大宗水果在廣西均有種植。」廣西壯族自治區水果技術指導站負責人介紹，2022年廣西園林水果產量突破3080萬噸，水果總產量連續五年保持大陸第一。 　　

目前，廣西柑橘產量已突破1800萬噸，大陸每3個柑橘就有1個產自廣西。一季度，廣西出口水果主要為柑橘、梨、葡萄、橙等品種，遠銷越南、泰國、吉爾吉斯等國。 　　

為推動廣西農產品走向國際市場，今年初，廣西農業農村廳印發相關通知，聯合南寧海關、廣西商務廳等部門指導當地農業企業用好《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）政策紅利，助推企業開拓RCEP市場。 　　

一季度，廣西與RCEP成員國農產品貿易額達53.7億元，同比增長45%。其中，與印尼、汶萊等東協國家貿易額顯著上升。 　　

今年以來，廣西農業農村廳還組織了近百家農業企業赴越南、柬埔寨、寮國、汶萊等國家開展經貿交流活動，達成一批農產品進出口貿易合作項目，簽約貿易額近92億元。其中，在義大利國際果蔬展上，廣西沃柑、火龍果等優勢出口農產品受到眾多貿易商的青睞。

柑橘 汶萊 越南

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