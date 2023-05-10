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興富發建案釀1死10傷 土木技師：疑「吊臂撞外牆」整隻往外彈

阿里拆分技術團隊 取消首席技術官職位

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
據南華早報10日消息，作為阿里巴巴組織變革的一部分，該集團已取消首席技術官（CTO）一職。圖/新華社
據南華早報10日消息，作為阿里巴巴組織變革的一部分，該集團已取消首席技術官（CTO）一職。圖/新華社

阿里巴巴集團的變革還沒結束。據南華早報10日消息，作為阿里巴巴組織變革的一部分，該集團已取消首席技術官（CTO）一職。知情人士表示，原阿里CTO吳澤明的頭銜已改為愛橙技術CEO，繼續向集團CEO張勇彙報。

報導稱，經調整，阿里原先充當各業務技術中台的CTO線中的業務中台、供應鏈中台等核心團隊併入天貓和淘寶等阿里國內數位商業板塊，其餘大部分團隊則被納入愛橙技術。

這一調整意味著阿里雲智慧、淘寶天貓商業、本地生活、菜鳥、國際數位商業和大文娛六大業務集團現在需要向愛橙申請或購買技術服務。

今年3月28日，阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇發布全員信，宣布啟動「1+6+N」組織變革。在阿里巴巴集團之下，將設立阿里雲智慧、淘寶天貓商業、本地生活、菜鳥、國際數位商業、大文娛等六大業務集團和多家業務公司。

業務集團和業務公司分別成立董事會，實行各業務集團和業務公司董事會領導下的CEO負責制，阿里巴巴集團全面實行控股公司管理。

電商報引述分析人士指出，此次阿里的CTO和技術中台的調整，實際上是阿里中台業務持續拆分的必經之路。隨著阿里集團CTO和技術中台的進一步拆分，過於臃腫的中台不斷變薄，阿里正在重新打造敏捷組織。

阿里巴巴集團 淘寶

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