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與德外長會談 秦剛：中德應共同反對新冷戰、脫鉤斷鍊

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
秦剛出訪德、法、挪威三國，首站德國與德外長貝爾伯克會談。 大陸外交部官網
秦剛出訪德、法、挪威三國，首站德國與德外長貝爾伯克會談。 大陸外交部官網

依據大陸外交部官網訊息，當地時間2023年5月9日，大陸國務委員兼外長秦剛在柏林同德國外長貝爾伯克舉行會談。秦剛在會談時表示，中德應堅持正道，共同反對「新冷戰」、反對「脫鉤斷鍊」，為世界和平繁榮注入信心和動力。貝爾伯克則表示，德方高度重視雙方高層交往和各領域交流合作，期待舉行德中第七輪政府磋商。

雙方就烏克蘭問題交換了意見。秦剛闡述了中方看法，強調中方一以貫之的立場就是勸和促談，推動國際社會形成政治解決危機的最大公約數。歐洲國家應從危機根源入手，標本兼治，為回歸和平與安全做出努力。

秦剛表示，中德都是有世界影響力的大國，在當今變亂交織的國際形勢下，應該加強對話與合作。雙方應共同籌備好第七輪中德政府磋商，做好設計、積累成果，為未來一個時期雙方各領域務實合作做出全面規劃。面對各種全球性問題和挑戰，各國需要合作而不是對抗，需要相互尊重而不是相互指責。中德應堅持正道，共同反對「新冷戰」、反對「脫鉤斷鍊」，為世界和平繁榮注入信心和動力。

貝爾伯克表示，德方高度重視雙方高層交往和各領域交流合作，期待舉行德中第七輪政府磋商。這將是疫情後首次線下磋商，也是兩國新一屆政府首輪磋商，願同中方以共同、可持續、行動為重點，推動磋商取得積極成果，特別是促進兩國在氣候變化、能源轉型、生物多樣性、青年交流等領域合作。

秦剛 冷戰 疫情

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