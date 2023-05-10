北京動漫蓬勃 總產值達1200億人民幣

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
才藝大賽、COSPLAY大賽、宅舞大賽、國風走秀大賽四大體驗賽事，讓動漫圈內能人一展風采。圖／本報北京傳真
才藝大賽、COSPLAY大賽、宅舞大賽、國風走秀大賽四大體驗賽事，讓動漫圈內能人一展風采。圖／本報北京傳真

第十屆「動漫北京」活動日前在北人亦創國際會展中心開啟。展館內的各類動漫衍生品、展會限定商品、灌籃高手場景復原等齊齊亮相，牢牢吸引粉絲的目光。

本屆「動漫北京」活動展出面積4萬餘平方公尺，集聚了包括愛奇藝、360、趣加互娛、偶像夢幻祭、dodowo、華碩電腦、屈臣氏、天聞角川、大韓貿易投資振興公社等200家海內外知名動漫遊戲及相關產業展商。活動特設動漫遊戲互動體驗展、影漫遊版權交易會、國潮藝術節等，為動漫遊戲深度愛好者提供互動交流平台，為業內機構打造展示、交易、合作平台，為更廣大的泛動漫消費群體營造「動漫+」消費平台。

在體驗展中，愛奇藝攜「蒼穹計畫」亮相，嘗試破解漫畫IP變現難題，打造漫畫行業商業化品牌。陪伴了幾代人成長的《灌籃高手》、為體育國漫開新局的《左手上籃》，帶著跨次元的體育文化項目邀約聯動。《石紀元》在展會現場還原動畫中的科普實驗，帶領大家探索「未來科技樹」，感受動漫與科技的奇妙結合。羚邦集團搭建《搖曳露營△》沉浸式實景展區，帶來跨次元聯名合作的「硬核」露營展。

同時，觀眾還能在現場「搶鮮」體驗電影《灌籃高手》、《仙劍奇俠傳七》、《新神榜：楊戩》等熱門動漫IP的限定周邊產品。

「動漫北京」活動從2012年創立至今，見證了行業的發展。十年間，北京動漫遊戲產業總產值從2012年的167.57億元人民幣，到如今達到1238.68億元，約占大陸遊戲市場收入的35%。北京企業自主研發的網路遊戲產品覆蓋100多個國家和地區，去年北京市動漫遊戲企業出口產值達597.14億元。

北京 灌籃高手 露營

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