悼梅大高速坍方亡者　廣東籃球員鞋上寫「48 R.I.P」

廣東梅大高速公路1日凌晨發生坍方，截至目前已致48死。出身廣東的大陸籃球運動員徐杰3日於中國男子籃球職業聯賽（CBA）季後賽半決賽G2，在出賽的球鞋上寫上「48 R.I.P」，表達對廣東梅大高速塌方災害遇難者的哀思。

24歲的徐杰出身於廣東惠州，目前效力於CBA聯盟廣東宏遠華南虎俱樂部，曾多次代表中國男籃徵戰國際賽場，是惠州第一位參加中國男子籃球職業聯賽的運動員，並擔任該市籃球推廣大使、鄉村振興代言人。

針對梅大高速公路坍方一事，徐杰並未在社群平台上發表言論，但最新一篇貼文為4月3日轉發央視報導花蓮地震的新聞，表示「願一切平安」。