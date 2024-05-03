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梅大高速坍方增至48死 陸副總理張國清到場坐鎮指導

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
廣東梅大高速公路茶陽段1日凌晨發生路面坍塌事故，已造成48死、30傷，大陸國務副總理張國清2日下午率隊趕赴梅州市指導應急處置工作。（梅州網）
廣東梅大高速公路茶陽段1日凌晨發生路面坍塌事故，已造成48死、30傷，大陸國務副總理張國清2日下午率隊趕赴梅州市指導應急處置工作。（梅州網）

廣東梅大高速公路茶陽段1日凌晨發生路面坍塌事故，已增至死亡48人、受傷30人，救援工作持續進行中。新華社報導，根據中共總書記習近平重要指示和國務總理李強要求，國務副總理張國清2日下午率隊抵達梅州市，坐鎮指導應急處置工作。

張國清首先抵達塌方現場，了解災害過程和現場救援進展情況，隨後前往梅州市人民醫院探望受傷人員。當晚，張國清主持召開會議，傳達習近平重要指示精神和李強批示要求，研究部署下一步災害救援處置工作。

張國清指出，要堅持人民至上、生命至上，爭分奪秒搜救人員，確保不落一人。要調集高水準醫療專家救治傷員，盡力搶救生命、減少因傷殘。要組織工作專班，用心用情、耐心細緻做好罹難人員家屬安撫及各項善後工作。要科學制定除險方案，抓緊搶修損毀道路，盡快恢復交通秩序。要做好災害調查評估，刨根問底查明成因、查清責任，及時發布相關訊息，主動回應社會關切。

張國清強調，目前正值「五一」假期，群眾出行出遊集中，部分地區還將出現強降雨等極端天氣，山洪滑坡泥石流和城鄉內澇等多種災害易發多發。要深刻汲取災害教訓，實際舉一反三，全力做好災害防範應對，確保人民生命財產安全和社會大局穩定。

張國清表示，要全面排除高速公路、鐵路沿線、景區設施等因長時間強降雨引發的風險隱患，加強砂土路基、邊坡護坡、橋樑隧道等高風險點位巡查和動態監測，突出抓好涉險路段和設施除險加固，「切實把問題解決在成災之前」。

張國清指出，要密切注意汛期天氣變化，加強會商研判，強化預警和應急聯動，提早轉移受威脅群眾，嚴防群死群傷，最大限度減輕災害損失。

另外，大陸國務院安委會辦公室2日印發了緊急通知，要求進一步強化交通運輸領域安全防範，深入分析研判汛期交通運輸領域安全風險特點，聚焦高速公路、重要國省幹道、鐵路沿線、城市軌道交通等重點，「加大巡查監測和安全隱患排查力度」，不能確保安全的要堅決採取封閉封停等措施。

高速公路

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