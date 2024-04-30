大陸改革醫保支付 醫院憂賠錢不收症狀複雜患者「治療費像無底洞」

綜合中國媒體報導，中國醫保近幾年改革支付方式，以診斷關聯群（DRG）制定支付標準，使近來中國部分醫院拒絕診治病情複雜的病人，理由是擔心診療費用超過政府支付標準，導致賠錢診治。

中國新聞週刊引述多名三甲醫院醫生說法，近幾年DRG支付方式在中國逐步推動後，一些臨床醫生開始考慮病患費用有無超過DRG支付標準，而更傾向選擇單次住院時間短、不易給醫院帶來虧損的病人。

以該院的外科手術為例，有腫瘤專科外科醫生表示，去年有30多名患者做外科手術，按DRG支付方式，平均每位患者給醫院帶來人民幣4至8萬元（約新台幣18萬至36萬元）的虧損，因此住院期間一些昂貴的標靶藥物只能有限制地提供給患者。

據腫瘤專科外科醫生張曼瞭解，有的醫院為避免患者的費用超支，若治療涉及較貴的藥物或手術耗材時，會直接建議患者自費外購。病情複雜的患者，治療費用像無底洞，醫生們心裡會沒譜。

第一財經則引述某二甲醫院ICU科室主任說法，指醫保確實需要控費，但問題是改革支付方式往往是一刀切，針對特殊病例需要政策支持。

中國國家醫保局官方微信公眾號9日一連發表3篇文章，針對民間對醫保支付的質疑提出回應，指收治患者費用高於支付標準是再正常不過的事情。醫療機構一定還會收治很多費用標準低於支付標準的病例，並指責醫療機構只能占便宜不能吃一點虧，天下沒有這樣的道理。

中國以前醫保定點機構費用結算方式是按項目付費，檢查、治療項目愈多，醫院收入愈高。但在2019年起，中國開始以DRG和病種分值（DIP）付費在中國國內試辦。

DRG為一種醫保支付方式，按疾病嚴重程度相似、臨床資源消耗相似的原則，將住院病例分到同組，醫保制定相應支付標準，旨在遏制過度醫療並提高醫保基金使用效率。若患者實際治療費用超過支付標準，意味治療該患者會虧損，反之盈餘。DIP則是中國原創的另種針對住院病人支付方式，比DRG分組更細緻。

除了病情複雜的病人難以讓醫院評估外，報導也發現，其實國際上已實施DRG支付的國家，「低碼高編」的現象廣泛存在，也就是將能獲得更高醫保支付額的疾病填入主要診斷欄位，以獲取高額的醫保支付額。

上海市衛生和健康發展研究中心主任金春林表示，若某個地區實施DRG後，每年所有病種的嚴重程度都往上增長，病人病情整體變複雜，就存在「低碼高編」的可能性。