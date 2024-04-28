福建宣布13條惠台新政 推動「福馬同城生活圈」

在大陸文旅部宣布開放福建居民赴馬祖旅遊後，福建28日也宣布最新「惠台利民」政策，共有三個方面13條。包括，給予馬祖民眾「福馬同城通」卡，馬祖民眾持該卡可享有福州全市公共交通及指定飯店住宿優惠、入住台胞免租房、子女入學等便利，推動「福馬同城生活圈」。

根據福建省人民政府新聞辦官方微博「福建發布」消息，4月28日，福建省人民政府新聞辦公室召開記者會，發布新一批惠台利民政策措施，共有三個面向13條，涉及便利台胞來閩交流和工作生活（4條）、扶持台資企業發展（6條）、鼓勵台灣同胞來閩就業創業和培訓實習（3條）。

針對便利台胞來閩交流及工作生活方面，福建省委台辦副主任陳志勇表示，將在閩政通APP設立「台胞專區」，首批推出28項政務服務事項，為台胞台企提供辦事服務、政策解讀、台海資訊等一站式服務。在平潭綜合實驗區工作的台灣同胞個人所得稅稅負差額補貼「免申即享」。台灣民眾登入閩政通APP，透過「台灣居民個稅補貼『免申即享』授權」模組辦理。

陳志勇還提到，福建要健全完善「台胞醫保健保福建線上服務平台」，以及針對馬祖民眾推出「福馬同城通」卡。馬祖民眾可持卡享有福州全市範圍公共交通及指定飯店住宿優惠、入住台胞免租房、子女入學等便利，推動打造「福馬同城生活圈」。

就扶植台資企業發展方面，陳志勇表示，福建省提出6條新政，包含設立台商海峽兩岸產業投資基金；依託海峽股權交易中心「台資板」進一步服務台資企業；在福州、廈門、泉州實施對台跨境貿易便利政策；加大對台資農業企業金融服務支持；支持閩台航運船舶和企業發展；推動閩台共同進行標準共通合作等。

關於「台資版」，陳志勇解釋，福建省提供「陸台匯」產品服務，由原有的商事註冊、訓練諮詢、政策對接等24項服務，擴展為包括科技成果轉化、產業資源對接、資質認證、綠色金融服務等48項綜合服務。憑藉省基金雲平台，設立兩岸台企融資對接專區，組織50家股權基金為入選台企提供資本市場賦能方面的路演服務及投融資對接。並且依託省政府核准的上市後備企業培育孵化基地，設立台企服務中心，支持台企股改上市融資。

在鼓勵台灣民眾來閩就業創業和培訓實習方面，福建省公布3條新政策，包含組織實施海峽兩岸互聯網行銷師培訓就業創業扶持計畫，像是舉辦「電商主播大賽．兩岸賽區」活動，2024年將針對參賽的台青提供1,000個培訓名額，並計畫為100家台灣企業提供「直播帶貨」幫扶服務。