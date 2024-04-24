加強對外宣傳 中馬媒體簽訂新聞合作協議

據美國之音報導，馬來西亞「星報媒體集團」（SMG）和中國大陸《當代世界》雜誌近期簽署新聞合作協議，同意雙方在新聞來源上進行合作，在當地媒體和學術界引發廣泛關注。此舉被視為中國大陸在東南亞加強媒體影響力的嘗試。

星報媒體集團旗下的《星報》是馬來西亞發行量最高的英文媒體，其40%股權由馬來西亞華人公會擁有。《當代世界》則是一份由中共中央對外聯絡部主辦的刊物。

星報2日發布新聞稿指出，星報媒體集團與《當代世界》簽署協議，集團執行長陳成發（Chan Seng Fatt）表示，「這次媒體合作是克服語言障礙和文化誤解的絕佳機會，有助於推動中國與東南亞的關係。」

《當代世界》總幹事兼主編盧學軍表示，大陸國家主席習近平去年3月會見馬來西亞總理依布拉欣（Anwar bin Ibrahim），討論兩國之間更深入的合作，「我們落實了領導人倡導的共識，目標是成為兩國公民間的橋樑，促進友好關係。」

馬來西亞資深媒體人黃金城（Eng King Sia）告訴美國之音記者，星報媒體集團的這項舉動，與近期業務量下降及星報最大股東馬來西亞華人公會強烈希望與中共交流有關。

黃金城表示，「《星報》雖然有保持一定的編輯獨立性，但這次合作可能令其在處理敏感政治議題時更為謹慎。」

該合作聲明發表前，《星報》便曾發表數篇正面報導中國大陸經濟政治的報導，包括20日〈在(中印)高層對話後，中國外長王毅對與印尼加強合作充滿信心〉、22日〈中國被視為全球供應鏈不可或缺的一部分〉等，根據文中引述來源，報導中的正面敘事，均是援引中國官方媒體《新華社》的新聞。

美國之音報導引述馬來西亞拉曼大學新聞與政治學講師劉惟誠（Liew Wui Chern）分析，「避免報導中國的負面新聞，在馬來西亞的中文媒體上已經是一種慣例，因為中國大使館會很頻繁地關切。」