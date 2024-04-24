兩岸國標聯誼賽 400人上海共舞

2024海峽兩岸國際標準舞聯誼賽於21日在上海前灘香格里拉大酒店舉辦，現場參與的兩岸嘉賓共達400餘人。活動發起人、元祖集團董事長張秀琬表示，看到兩岸民眾因為國標舞活動共同合作，令人動容。

張秀琬受訪表示，第一次舉辦，但兩岸評審不分彼此，能馬上補位、調整。未來還會繼續舉辦。

在1990年代將國標舞從台灣帶到大陸的關鍵人物王弘志老師受訪時指出，1988年因北京學生引介，且當時北京舞蹈學院長將國標舞納入正式課程，他因而留在大陸協助國標舞發展。他指出，將持續推廣國標舞。

上海台協會長張簡珍受訪指出，未來著重邀請台灣「首來族」年輕人赴陸交流，鎖定非菁英青年，特別台灣中後段班的大學生，給他們機會到大陸看看。

全國台企聯會長李政宏表示，當前兩岸關係嚴峻複雜，兩岸關係越是緊張，交流交往越是重要。這次比賽舉 辦展現兩岸社會主流意志，樹立相向而行的趨勢。

上海市台辦主任鍾曉敏指出，首先感動於優秀的組織力；第二個感動來自於兩岸血濃於水的「親情」；第三個感動來自於國標舞體現出來的生命力。

據了解，活動緣起於張秀琬在去年8月台北上海雙城論壇台商座談會上，當面跟台北市長蔣萬安提到舉辦兩岸國標舞賽的想法，蔣萬安表達支持，並表示可作為雙城論壇延續性的活動。

該活動以「海峽共舞．兩岸同心」為主題，由上海市台協與全國台企聯文體工委會、兩岸交流工委會共同主辦，台北市體育總會國標舞協會、上海元祖公益基金會、全國台企聯婦委會、POSE Dance Studio譜斯舞蹈、甬舞文化傳媒公司、上海市台協在滬台灣校友會聯誼工作委員會協辦。