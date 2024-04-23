陸選手涉禁藥風波 反興奮劑組織：指控明顯有政治目的

《紐約時報》和德國公共廣播聯盟（ARD）20日公布一份調查報導，指出中國游泳隊23名游泳選手2021年參加東京奧運前藥檢呈陽性，但仍獲准獲准參賽，世界反興奮劑組織（World Anti-Doping Agency，WADA）主席班卡（Witold Bańka）接受上海《澎湃新聞》訪問時表示，機構對反興奮劑始終秉持一貫態度，駁斥關於可能掩蓋真相的指控。

世界反興奮劑機構成立於1999年，主要任務是協調和監督全球反興奮劑工作，制定反興奮劑條例和一系列標準，指導、規範各地反興奮劑的使用等。

《紐約時報》報導指出，23名中國游泳運動員在興奮劑檢測呈陽性後，政府仍批准他們參加東京奧運的資格，在當年拿下包三金在內共六面獎牌。

中國外交部發言人汪文斌22日回應，「相關報導是不實報導，當時中國反興奮劑中心全方位深入細緻調查後，判定陽性為相關運動員在完全不知情的情況下，攝入受汙染的食物所致，涉及的中國游泳運動員無過錯、無疏忽，不構成興奮劑違規。」

在《紐約時報》首次報導後，世界反興奮劑機構隨後發表聲明，該組織同意中國當局的觀點，裁定這些游泳運動員的樣本受到汙染。汙染源被認為來自一家飯店廚房的香料容器，部分中國隊隊員曾在該酒店入住，參加當年1月的一場全國賽事。

世界反興奮劑機構法律顧問文策爾（Ross Wenzel）告訴《美國之音》，「我們沒有可靠方法來反駁這一汙染理論。」他也強調，「沒有任何政治壓力要求撤銷此案。」

班卡接受《澎湃新聞》訪問時稱，「有關中國游泳運動員的報導很明顯帶有政治目的，我們對反興奮劑始終秉承一貫態度，不會考慮這些運動員來自哪些國家。」

美聯社22日指出，中國大陸近年來向世界反興奮劑機構捐贈近200萬美元，超出其作為國家政府的預期支付金額。中國的奧運選手、國際奧委會委員楊揚隨後在2019年當選為世界反興奮劑組織副主席。

《美國之音》點出，此案凸顯許多人認為全球反興奮劑制度的缺陷，一個國家的反興奮劑機構，往往是用來抓出服用興奮劑的作弊運動員的第一道阻礙，而這些機構卻在不同程度上防止作弊運動員被抓到。