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廣東暴雨已造成4死10失聯 11萬人急撤離

聯合報／ 記者羅印冲／即時報導
受持續強降雨影響，廣東省北部的韶關市和清遠市出現洪澇災情。圖為廣東省清遠市英德市居民乘划艇離開。 中新社
受持續強降雨影響，廣東省北部的韶關市和清遠市出現洪澇災情。圖為廣東省清遠市英德市居民乘划艇離開。 中新社

中國大陸南方連日暴雨，廣東成為重災區。據廣東省有關部門晚間消息，連日強降雨導致廣東多地受災，已造成四人死亡，仍有十人失聯。廣東全省累計轉移居民十一萬人，緊急安置二點五八萬人。

新華社晚間引述廣東當局消息，廣東多地受災，強降雨致肇慶市三人死亡，韶關市一名救援人員死亡。截至目前，韶關市、清遠市等地仍有十人失聯。目前失聯人員仍在搜救中。

四月十六日以來，廣東出現四月最強降雨，北江幹流發生今年第二號洪水。受強降雨影響，北江幹支流全線上漲，多個水文站出現超警戒水位，主要集中在韶關、清遠、肇慶市北江幹支流。

綜合陸港媒報導，廣東暴雨持續多日，至少卅六棟房屋倒塌，四十八棟房屋嚴重受損，當地直接經濟損失超過人民幣一點四億元。

廣東清遠多個村鎮房屋和農田被洪水淹沒；韶關江灣鎮被洪水包圍外，還發生土石流，導致有居民受困，超過八十名救援人員徒步趕抵災區救援，部份傷者由直升機送院治療；肇慶封開縣亦有多處地方發生嚴重淹水，消防使用橡皮艇救出百餘名受困居民。

廣東省應急部門昨稍早表示，清遠、韶關、肇慶、廣州、河源、梅州和惠州，連日受暴雨侵襲有數十間房屋倒塌或嚴重損毀，全省超過六萬人要轉移避難。

北江幹流再出現洪水，飛來峽水利樞紐昨日三時出現每秒一點八九萬立方公尺的最大入庫流量，接近百年一遇（流量為每秒一點九二萬立方公尺）。經飛來峽水庫調控，北江幹流石角站流量在每秒一點八萬立方公尺左右波動，超過五十年一遇的洪水量。

未來三天，廣東南部仍有較強降雨，有暴雨災害中高風險，關注降雨可能引發的城鄉積澇、山洪、地質災害、中小河流洪水等，並防範局地強對流天氣危害。

就華南地區，大陸氣象台繼續發布暴雨黃色預警和強烈對流天氣藍色預警，預計至今天八時，福建東部和南部、貴州南部、廣西、廣東等地的部分地區將有短時強降雨天氣。

廣東 強降雨 洪水

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