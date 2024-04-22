廣東豪雨釀災 貴州冰雹肆虐砸傷人車房屋馬路如冰河

廣東省連日豪雨釀災的同時，貴州省39個縣市遭冰雹肆虐，大如雞蛋般的冰雹不但隨處可見，甚至曾降下直徑達70毫米的巨大冰雹，有民眾當場被冰雹砸傷頭部，更有民宅屋頂及汽車玻璃遭冰雹擊穿，滿是冰雹的馬路有如「冰河」。

綜合中國媒體報導及網路訊息，貴州近來出現極端天氣，但與廣東的豪雨不同的是，貴州較集中出現的是冰雹，其中又以18、19日這兩天最為密集。從18日下午2時至19日早上7時，包括六盤水市的水城、六枝、鐘山，畢節市的赫章、七星關、黔西、大方、金沙、織金、納雍在內的39個縣級行政區，都降下了冰雹。

根據報導，大小如雞蛋般的冰雹在上述縣市隨處可見，其中納雍縣降下的冰雹直徑達70毫米，十分罕見。一旦直接擊中人體、木造或磚造民宅，或是行駛中的車輛，後果恐不堪設想。

根據貴州民眾拍下的多部影像顯示，當大小和雞蛋相當甚至更大的冰雹落下時，民眾有如躲避槍戰般一邊尖叫一邊躲入室內。然而，有平房的磚瓦及木質屋頂當場被冰雹砸穿，導致大量冰雹落入室內，屋主只好隨手拿起木板護住頭部。

根據畫面顯示，還有民眾在室外被冰雹擊中頭部，當場頭破血流，也有雞隻當場被冰雹砸死。同時，市區內一些汽車的擋風玻璃也被冰雹砸得粉碎，馬路上滿地都是白色大小不一的冰雹，也有民眾因為地上滿是冰雹而滑倒。有當地網友戲稱，馬路看上去，就活像一條「冰河」。

除冰雹外，大雨也隨著冰雹過後降下。有民眾反映，不少冰雹在沒有及時融化下，就被隨後降下的大雨沖得到處都是，還流進路邊的店家裡。

在冰雹肆虐下，貴州省當局在43個縣市的218個作業點，發射帶有氣象用化學物質的高炮、火箭，進行多達435次的防雹增雨作業。

貴州省氣象台預測，今天午後省內中南部個別縣市的雷雨中，仍可能有冰雹、大風等強對流天氣。而直到24日之前，省內部分地區仍有出現中到大雨的可能。