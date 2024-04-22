快訊

國家級警報！0時35分花蓮近海規模5.3地震 最大震度4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兩岸微流行／上海首推無廢城市

聯合報／ 記者陳宥菘
上海長寧區「無廢社區」的玩具交換屋。（中國環境報）
上海長寧區「無廢社區」的玩具交換屋。（中國環境報）

為促進資源節約和低碳生活，上海市人大常委會日前通過「上海市無廢城市建設條例」，這是大陸首部無廢城市建設地方立法，目前上海正積極按照「無廢細胞」建設管理規程和評估細則，預計六月完成首批二六○個「細胞」建設，實踐「無廢城市」理念。

上海市生態環境局長晏波指出，「廢」指的是固體廢物，主要指生活垃圾、建築固廢、工業固廢等七大類，每種廢棄物都涉及源頭減量、資源化利用及無害化處理。而「細胞」則包括社區、工廠、校園、醫院等社會生活單位，其內部形成減量、循環、代謝的系統。

晏波舉例，在無廢社區方面，長寧區新華社區建造了「玩具交換屋」，居民可分享交換玩具，減少重複購買；居民也能建設共享菜園，肥料取自廚餘，果實回歸廚房，實現循環往復。在無廢工廠方面，特斯拉上海超級工廠對廢棄物實施全生命周期管理，與四年前相比，每生產一輛汽車的工業固廢產生量下降百分之四十三。

快遞網點也成「無廢細胞」建設項目，企業將採用可循環配送箱，並減少填充物使用。這些「無廢細胞」單位，除了能獲得標誌用來宣傳，也有機會獲得官方獎金補助、金融機構的優惠產品與服務。

此外，上海正建設碳普惠平台，意即將「碳」定量化，市民能掌握自己「減了多少碳」並累積積分，透過回饋和激勵方式，包含商品折扣券、文旅門票等，讓市民有感參與「無廢城市」建設。

上海 廚房 廢棄物

延伸閱讀

四天就賣光！上海兩大豪宅成交金額逾748億元

「坐高鐵睡著了」…舊金山市長訪上海 盼加州也有中高鐵

高市府辦理7場都更新講習 助社區了解實務操作

上海春天詩歌節周末登場 兩岸詩人在春風中以詩交流

相關新聞

兩岸微流行／上海首推無廢城市

為促進資源節約和低碳生活，上海市人大常委會日前通過「上海市無廢城市建設條例」，這是大陸首部無廢城市建設地方立法，目前上海...

熊貓專列．什邡號 首發

近日，「熊貓專列．什邡號」交車暨首發儀式在成都西站舉行。滿載遊客的列車從成都駛出，沿川青鐵路打卡廣漢三星堆博物館、什邡雪...

北京新風景 美術館嵌入辦公樓

在北京看一場藝術展覽，不必專程去藝術區，CBD的摩天大樓裡也藏著「大隱隱於市」的美術館。近年來，京城多家新建美術館悄然「...

三毛散文獎 即起徵集作品

「三毛散文獎」是以浙江定海籍當代女作家三毛命名的散文類文學獎項，面向全球華語作家。第五屆「三毛散文獎」自4月20日起，向...

廣東連日豪雨 韶關多棟民宅遭土石洪水掩埋、多人失聯

廣東全省連日豪雨，導致韶關市武江區江灣鎮一處山坡地20日出現嚴重崩塌，多棟住宅遭到土石及洪水夾擊掩埋。中國媒體報導，江灣...

豪雨炸不停！官方預警：廣東將出現「百年一遇」洪災

大陸廣東地區連日出現大範圍強降雨，廣東省三防總指揮部21日下午指出，受強降雨補充影響，廣東北江流域或將出現接近百年一遇洪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。