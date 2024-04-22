兩岸微流行／上海首推無廢城市

為促進資源節約和低碳生活，上海市人大常委會日前通過「上海市無廢城市建設條例」，這是大陸首部無廢城市建設地方立法，目前上海正積極按照「無廢細胞」建設管理規程和評估細則，預計六月完成首批二六○個「細胞」建設，實踐「無廢城市」理念。

上海市生態環境局長晏波指出，「廢」指的是固體廢物，主要指生活垃圾、建築固廢、工業固廢等七大類，每種廢棄物都涉及源頭減量、資源化利用及無害化處理。而「細胞」則包括社區、工廠、校園、醫院等社會生活單位，其內部形成減量、循環、代謝的系統。

晏波舉例，在無廢社區方面，長寧區新華社區建造了「玩具交換屋」，居民可分享交換玩具，減少重複購買；居民也能建設共享菜園，肥料取自廚餘，果實回歸廚房，實現循環往復。在無廢工廠方面，特斯拉上海超級工廠對廢棄物實施全生命周期管理，與四年前相比，每生產一輛汽車的工業固廢產生量下降百分之四十三。

快遞網點也成「無廢細胞」建設項目，企業將採用可循環配送箱，並減少填充物使用。這些「無廢細胞」單位，除了能獲得標誌用來宣傳，也有機會獲得官方獎金補助、金融機構的優惠產品與服務。

此外，上海正建設碳普惠平台，意即將「碳」定量化，市民能掌握自己「減了多少碳」並累積積分，透過回饋和激勵方式，包含商品折扣券、文旅門票等，讓市民有感參與「無廢城市」建設。