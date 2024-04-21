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廣東連日豪雨 韶關多棟民宅遭土石洪水掩埋、多人失聯

中央社／ 台北21日電
廣東全省連日豪雨，導致韶關市武江區江灣鎮一處山坡地20日出現嚴重崩塌，多棟住宅遭到土石及洪水夾擊掩埋。圖為20日，廣東省廣州市持續降下暴雨，街道低窪處出現積水。圖／中新社提供（中央社）
廣東全省連日豪雨，導致韶關市武江區江灣鎮一處山坡地20日出現嚴重崩塌，多棟住宅遭到土石及洪水夾擊掩埋。圖為20日，廣東省廣州市持續降下暴雨，街道低窪處出現積水。圖／中新社提供（中央社）

廣東全省連日豪雨，導致韶關市武江區江灣鎮一處山坡地20日出現嚴重崩塌，多棟住宅遭到土石及洪水夾擊掩埋。中國媒體報導，江灣鎮對外通訊一度全面中斷，被掩埋的多名樓房居民目前處於失聯狀態，情況危急。

廣東省水文局今天表示，今天中午11時，北江支流連江高道（昂壩）觀測站水位已達34.83公尺，超出警戒線達3.33公尺。預計明天凌晨1時將出現每秒9000立方公尺的高峰流量，不但可能是百年一遇的洪水，水位更將上漲到37.3公尺，超過警戒線達5.8公尺。

綜合極目新聞、央廣網等中國媒體報導及網路畫面，不少當地及外地網友陸續反映，指廣東省韶關市武江區江灣鎮一處背靠山坡地、前方是河流的住宅樓房區，後方山坡地在豪雨沖刷下發生嚴重崩塌，導致大量土石崩落

，多棟樓房不但完全被掩埋，同時還被前方高漲的河水淹沒。

根據報導，直到今天下午4時左右，江灣鎮政府的電話一直未能撥通，而武江區應急管理局人員則回應，目前當地已派員前往江灣鎮救援，但因途中出現崩塌，救援人員只能以徒步方式一邊清理一邊前進，目前暫時還不清楚江灣鎮居民傷亡情況。

雖然武江區政府辦公室人員表示，江灣鎮通訊今天已告恢復，區政府並與當地取得聯繫，目前正在整理災情相關訊息，但媒體今天下午撥打江灣鎮多個市話號碼仍無法接通。而江灣鎮一名劉姓民眾表示，鎮上部分手機號碼已能撥通，但還是有一些手機號碼撥不通。

在中國網路上，許多網友紛紛出示自己打電話給江灣鎮親友的記錄，但都顯示未接通狀態。部分外地消防車試圖前往江灣鎮，但前進道路受阻，只能退回，改由人員徒步前往救援。

今天稍早，中國水利部將廣東省洪水防禦應急響應提升至3級，並緊急加派3個工作組趕赴廣東防汛前線協助指導洪水防禦工作。

除了前述的北江支流連江高道（昂壩）觀測站水位，明天凌晨1時可能出現百年一遇的洪水，水位將超過警戒線達5.8公尺外，廣東省官方稍早預測，英德第五觀測站今晚8時的洪峰水位，恐將超出警戒線達8.5公尺。

在豪雨肆虐下，廣東清遠市高鐵站甚至出現淹水，更出現高鐵車廂遭洪水漫入的窘境。中國鐵路廣州集團稍早宣布，行經廣東韶關市境內的普速列車將暫時停駛或折返。

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