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珠江流域北江將發生特大洪水 廣東已有災情

中央社／ 上海21日電

中國廣西南寧早上狂風暴雨廣東韶關、清遠兩市暴雨出現洪澇災情。預報指出，近期華南地區強降雨仍將持續，珠江流域北江將發生特大洪水，水利部將洪水防禦應急響應提升至三級。

央視新聞報導，針對韶關、清遠災情，廣東省減災委已啟動省四級救災應急響應。（級別分別從低到高分為4級，四級最低。）

微博「廣州天氣」發布消息稱，21日，粵北和珠三角有暴雨到大暴雨、局部特大暴雨，粵東和雷州半島有中到大雨局部暴雨，其餘市縣有大雨到暴雨局部大暴雨。另外，粵北多地已出現山洪、山體滑坡和城鄉積水。

截至上午9時，廣東全省共有65個雷雨大風預警信號生效中，其中陽山、廣州、東莞、陽江等28個雷雨大風橙色預警信號生效中；37個雷雨大風黃色預警信號生效中。

廣西壯族自治區南寧早上8時許則是烏雲密布，宛如黑夜，狂風暴雨來襲。21日早上，南寧氣象台發布雷雨大風黃色預警信號。

中國水利部今天組織會商，將針對廣東省的洪水防禦應急響應提升至三級，要求廣東省水利廳、珠江水利委員會密切監視雨情、水情、汛情發展態勢，加強滾動會商研判，強化北江大堤等堤防巡查防守，提前做好潖江蓄滯洪區運用準備各項工作，確保人員與水庫安全等。

水利部並緊急加派3個工作組赴廣東防汛一線協助指導洪水防禦工作。

廣東 暴雨 洪水

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