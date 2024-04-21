被自己長裙絆倒！陸女印尼火山網紅景點打卡墜崖身亡

據印尼媒體報導，一名中國籍女遊客20日在印尼爪哇島活火山「伊真火山」（Kawah Ijen）一棵網紅樹打卡時，不慎被自己身著的長裙絆倒，跌落75公尺深的山谷死亡，當時正在幫女子拍照的丈夫目睹了整個過程。

據印尼新聞網站「Liputan6」報導，4月20日凌晨2時左右，這名叫做「HL」（化名）的31歲女遊客與丈夫和其他觀光客，在導遊帶領下前往伊真火山口，觀賞當地知名的「藍色火焰」。

隨後在清晨6時許，一行人留在山上欣賞日出，並在周圍知名網紅樹拍照留念。然而在輪流拍照過程當中，由於HL當日穿著一條長裙，在退後時不慎被長裙絆倒，失足從75公尺高的峽谷上摔落。據悉，在拍照前，導遊古斯萬塔（Guswanto）就曾警告遊客，這處網紅打卡地點十分危險，他曾目睹其他遊客出事，提醒務必注意安全。

報導提到，由於事發時間為清晨6時左右且地處偏僻，救援人員花費兩個小時才找到這名女遊客，於當天上午11時才將其遺體運下山。當地警方稱，這名女遊客身上有多處傷痕，左腿骨折，已不幸身亡。

消息一出，不少大陸網友在微博上討論指，「對很多人來說，現在出去個旅遊，不發幾張照片到朋友圈感覺就像沒去過一樣，為了打卡拍照什麼都敢」。還有人說，「印尼的風景區海邊也是懸崖峭壁，防護欄都沒有」。

據了解，伊真火山的爆紅是在2023年，突然因一部紀錄片《火山摯戀》而熱門起來，掀起一波火山熱潮，把電影裡的伊真火山硫酸湖變成旅行愛好者的打卡聖地。

瀟湘晨報指出，伊真火山曾是全印尼最大的硫磺產地。過去，印尼大量礦工集中在伊真火山口附近，用鋤頭收集硫磺岩石，再親手把裝滿硫磺的籃子給抬下山。