大陸網路30周年！虛擬世界掀懷舊風 網友爭相分享首次上網經驗

今天是中國網路發展30週年，中國虛擬世界吹懷舊風，網友爭相分享首次上網經驗，像是回顧首次打的網遊，以及是否還能想起首個接觸的網友等。

中國新聞社官方帳號「國是直通車」今天報導，30年後的今天，據今年3月發布的第53次「中國互聯網絡發展狀況統計報告」顯示，截至去年中國累計建成5G基地台337.7萬個，使用網路人口達10.92億，普及率77.5%。

另據16日國務院新聞辦公室表示，中國2023年數位經濟核心產業增加值估計超過人民幣12兆（約新台幣53兆），占GDP比重約10%，凸顯中國數位經濟的潛力。

相對於比官媒和官方渲染「三十而立」的「網路強國」成就，網路世界另一邊由中國網友緬懷各自首次上網經驗的追憶，顯得格外質樸。

雖然網遊日新月異花樣越來越多，提及「仙劍奇俠傳」這款當年火爆全網的單機遊戲，玩家仍是津津樂道，當時網咖的前身「電腦室」擺放的機台，還有包括「大富翁4」和「紅色警戒」，堪稱最流行的遊戲。

也有人回想並詢問，誰還記得首次上網遇見的網友？並分享第一個遇見的網友還是讀小學升初中結識，期間經歷過種種陰錯陽差總是緣慳一面，藉著微博和微信維持友誼，直到如今自己在北京打拚，對方已負笈歐洲。

瞞著師長父母偷偷上網，更是熱衷虛擬世界的網友共同回憶，雖然住校門禁管制嚴，青春期的高中生總能鑽出一條翻牆後通往網咖的大道，進入通訊軟體的世界展開群聊。

如此直到東方泛起魚肚白，循著翻牆路徑返校，來回周折幾趟，高中就這麼畢業了。

尋思30年中國網路發展的脈絡，山東廣播電視台主辦的「閃電新聞」報導說，1994年4月20日，中國科學院主導的NCFC工程透過美國Sprint公司連入64K國際專線開通，在中國科學院電腦網路資訊中心，實現與網際網路的全功能連接。

這象徵著中國正式成為國際網路大家庭中的第77個成員，開啟「網路時代」。

1998年搜狐、新浪、網易和騰訊等四大門戶網站相繼成立，開啟了中國的「門戶時代」。

騰訊1999年推出通訊軟體OICQ，後來另取名QQ，迅速占領市場，同年阿里巴巴成立，預示著中國電子商務的興起，百度搜尋引擎2000年問世，引領中國邁入「搜尋時代」。

淘寶2008年推出支付寶，改變中國電子商務格局，隨後2011年微信橫空出世顛覆以往的社交方式，以及人人網、微博的相繼開啟新頁，深遠影響中國的資訊傳播、公共討論和行動網路服務。

2014年以後，隨著更多自媒體湧入、嶄露頭角，公眾號內容創作和傳播方式變得更加多元和個人化，網紅、知識付費等新型態創作蔚為風尚，帶領中國邁入「自媒體時代」。

報導指出，中國網路30週年，不僅是中國網路自身發展的重要里程碑，也是中國社會、經濟、文化等多個領域發生深刻變革的見證。