湖南安化行 探「黑茶」之源

第十九屆海峽兩岸媒體湖南採訪活動，17日正式展開，本次主題以「茶文化」為主軸。兩岸茶文化同根同源，一脈相承，茶已成為兩岸交流融合的重要載體，在湖南，「黑茶」、「綠茶」、「紅茶」品類俱全，聲名遠播。

湖南安化除了是中國黑茶之鄉，更是羽毛球世界冠軍的搖籃和國家重點生態功能區，已連續十五年入選中國茶業百強縣前十強。創造了一個偉大的傳奇—「一片葉子成就一個產業、富裕一方百姓」。

安化地處湘中偏北、雪峰山脈北段，是山區林業大縣為湖南省第三大縣。安化歷史久遠，人文厚重，為古梅山之域，萬里茶道的起點。

全長1.4萬公里的萬里茶道，是古代一條以茶葉為大宗商品的長距離貿易線路，2019年萬里茶道被列入「中國世界文化遺產預備名單」。

萬里茶道運的以黑茶為主，湖南安化就是中國黑茶之源、茶馬古道和萬裡茶路源點，安化黑茶在萬曆年間被定為官茶，遠銷西北。

中國黑茶以殺青後發酵為主，需要緊壓縮小體積以利長途運送販賣。歷史上，黑茶主要滿足西北遊牧民族和國外民眾補充膳食纖維等飲食需求。中國黑茶的發展，明代以前是早期，完整的製作工藝尚在探索之中，傳統黑茶產品整體尚未形成，產地僅有湖廣安化、四川雅安、陝西漢南。

明清是黑茶發展鼎盛時期，製作工藝成熟，傳統黑茶產品體系基本成形，這時候黑茶產品逐漸銷往國外。黑茶是最早走出去促成了歐洲飲茶文化與習俗，中國茶葉14至17世紀就出現在中亞、波斯、印度西北部等地。同時，歐洲傳教士陸續到中國傳教，並將中國茶葉及飲茶習俗介紹到歐洲。當時已大規模生產的安化黑茶等湖南黑茶，歐洲稱為「black tea」。

園區占地2500畝，建有春夏秋冬四個季節性花園和綠野迷蹤、多彩迎賓6大區域。園區以茶和花有機結合，山與水親切交融，可四季看茶賞花，閒暇娛樂遊玩。景區內懸崖賓館、水中餐廳、特色購物街一應俱全，上個月園區內櫻花與油菜花盛開，就吸引大批遊客前往拍照與打卡。特別值得一提是該園區提供就業崗位630個，並從景區每張門票收入中，返利10元人民幣給出租土地農民，大幅度提升當地農民收入水平。