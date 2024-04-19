傳承中華文化 相聚嫘祖故里

四月十八日上午，第八屆海峽兩岸嫘祖文化交流活動開幕式在嫘祖故里四川鹽亭舉行。兩岸專家學者、文化藝術界、工商業界代表及青年學子、當地群眾齊聚嫘祖故里，共襄盛舉。

在開幕式中，台灣中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄參與本次盛典。他指出，「鹽亭作為古絲綢之路上的重要節點，不僅在經濟上扮演著絲綢生產的關鍵角色，也在促進東西方文化交流互鑒方面發揮重要作用。」此外，他提到，嫘祖文化既彰顯了中華民族的智慧，也是大家與世界分享的珍貴文化遺產。

「對於兩岸來說這不只是一個慶典。」劉兆玄表示，希望能透過這樣的活動升華文化意義和內涵，激發更多的靈感，讓感情更加濃厚，同時，他也鼓勵更多台灣人來大陸參與兩岸交流活動。

四川省台辦主任劉曉晨指出，兩岸人民在嫘祖故里慎終追遠，共同傳承中華文化。她表示，「我們願與台灣人民分享發展機遇，共謀川台合作發展，希望積極推動兩岸關係和平發展，創造美好未來。」

「我真的非常感動。」兩岸企業家峰會台灣秘書長尹啟銘提到，由於現在台灣年輕人較少接觸到中華文化，而四川文化底蘊非常深厚，這樣的文化交流活動對於兩岸來說是至關重要的。

本屆交流活動在鹽亭華夏嫘祖紀念公園開啟，參與活動的在川台生梁小熳表示，鹽亭縣的文化非常令人著迷，特別是嫘祖蠶桑絲綢文化，「透過這次研學，我更加深刻了解到鹽亭的文化底蘊和發展歷史，也感受到鹽亭對於傳統文化的珍視和傳承，來到這裡才知道原來有如此多未知的故事。」

據悉，四月十六日至廿一日，第八屆海峽兩岸嫘祖文化交流活動已成功舉辦七屆。活動期間，還舉辦了兩岸青年嫘祖文化研學活動、二○二四海峽兩岸嫘祖蠶桑絲綢文化交流會、第二屆海峽兩岸（鹽亭）優品嗨購會、海峽兩岸（鹽亭）經貿交流合作懇談會等子活動。