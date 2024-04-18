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台灣民法泰斗王澤鑑上海講學 大陸學生反應熱烈

聯合報／ 記者黃雅慧／上海即時報導
台灣大學法律系名譽教授斗王澤鑑教授18日在上海復旦大學演講，他建議大陸同學要多讀條文、多讀判例，重點意識到方法，並形成體系。記者黃雅慧／攝影
台灣大學法律系名譽教授斗王澤鑑教授18日在上海復旦大學演講，他建議大陸同學要多讀條文、多讀判例，重點意識到方法，並形成體系。記者黃雅慧／攝影

台灣大學法律系名譽教授、被譽為民法學界泰斗王澤鑑教授近日到大陸華東地區進行講學。王澤鑑18日在復旦大學法學院「民法案例研究與方法論」的主題講座上分享法學方法，他鼓勵大陸年輕法律系學生要注意方法、注意條文，並重視研讀判例。他幽默且生動的演講也引起大陸師生熱烈迴響。上海財經大學法學院副院長朱曉喆對本報指出，在大陸民法典推出後，仍希望繼續推動兩岸民法交流。

朱曉喆表示，2013年兩岸開展民法判例論壇，進行交流，主要當時對判例研究還不那麼重視。但上述論壇交流自2019年疫情後與政治因素中斷，後續希望能恢復。他說，經過一段時間推動，現在判例研究已經常態化。加上大陸也推出民法典，未來兩岸交流的重點會放在民法的理解與適用。

據了解，在大陸法學資源稀缺的時候，王澤鑑教授的著作在大陸大規模傳播，其《民法學說與判例研究》系列書籍、《民法總則》系列書籍在大陸法界分別有「天龍八部」、「九陰真經」稱號。王澤鑑也被譽為「華人民法第一人」。

復旦大學法學院院長杜宇表示，王澤鑑教授影響關鍵在於「方法」，特別是民法中的請求權基本分析，提供系統化分析框架，目前該方法嵌入很多學院的內容，在中國大陸法界廣為人知、被多數人使用。

王澤鑑在會上分享，他藉由台灣判決分析討論，引入德國法學方法。把德國百年來操作民法典的方法引進台灣。他也勉勵在座青年，要多讀法院判決，建立體系。

王澤鑑也認為，大陸民法條文龐雜，建議學生應該多看條文，遇到任何案例先思考，做好條文訓練。並建議學院應多開案例演習的課。他指出，法律適用要先形成共識，才能影響法律判決，建立同案同判正義原則，而大陸在民法適用形成共識上仍有許多努力的空間。

王澤鑑近日在上海的講座引起熱烈迴響。18日在復旦大學的講座座無虛席，許多同學必須站在場邊聽講；據了解，17日在上海交通大學關於請求權基礎的講座因為報名人數過多，主辦單位必須更換到更大的場地。王澤鑑對記者透露他此行還到了南京，明年可能規劃到廣州、武漢與北京。但因為身體因素，明年可能是最後一次到大陸講學。

台灣大學法律系名譽教授、被譽為民法學界泰斗王澤鑑教授（左一）18日在上海復旦大學演講，會後許多大陸法學院學生拿著王澤鑑教授的著作與其簽名、互動。記者黃雅慧／攝影
台灣大學法律系名譽教授、被譽為民法學界泰斗王澤鑑教授（左一）18日在上海復旦大學演講，會後許多大陸法學院學生拿著王澤鑑教授的著作與其簽名、互動。記者黃雅慧／攝影
台灣大學法律系名譽教授王澤鑑教授在上海復旦大學的演講座無虛席，有許多同學得站整整一個多小時聽講，中間少有人提早離席。記者黃雅慧／攝影
台灣大學法律系名譽教授王澤鑑教授在上海復旦大學的演講座無虛席，有許多同學得站整整一個多小時聽講，中間少有人提早離席。記者黃雅慧／攝影

上海 復旦大學 民法

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