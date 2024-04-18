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陸力推免簽服務 2024第一季出入境人次破1.4億

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國家移民管理局新聞18日發布統計，2024年第一季出入境人員超過1.41億人次。圖／取自浙江即時報
大陸國家移民管理局新聞18日發布統計，2024年第一季出入境人員超過1.41億人次。圖／取自浙江即時報

《澎湃新聞》報導，大陸國家移民管理局18日舉行新聞發布會，指出今年第一季度，移民管理機構累計出入境人員超過1.41億人次，與去年同期相比上升117.8%。

大陸國家移民管理局表示，外國人來華數量較2023年同期增長3倍多。來華外國人較多的國家中包括美國、澳洲、加拿大和德國等歐美國家，俄羅斯、越南、蒙古、老撾等毗鄰國家，以及韓國、日本、馬來西亞、新加坡、泰國等東亞、東南亞國家。

外國人來華以旅遊觀光最多，佔3成以上，其次為商務、探親訪友、工作和學習等。

大陸國家移民管理局在記者會中指出，移民管理局推出一系列移民和出入境管理政策措施，不斷深化區域性入境免簽、過境免簽和口岸簽證政策，實施便利外國人來華5項措施，支持福建建設兩岸融合發展示範區，在西安市和青島市符合條件人員者簽發往來港澳「個人旅遊通行證」。

為吸引更多境外旅客，中國大陸官方自去年10月陸續實施多項區域性入境免簽，包括外國團客在港澳跟團到廣東10天享6天免簽，搭郵輪從上海赴沿海省區及北京享10天免簽，59國遊客赴海南免簽30天等。

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