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疑嫌晚上幼貓叫聲太吵 3隻流浪小貓遭吊死在窗前、母貓一旁嗚嗚哀鳴

香港01／ 撰文：喬納森
江西有民眾發現3隻流浪幼貓被人吊死在一個鐵窗前，疑似因為貓叫聲太吵所以引來殺禍。示意圖／ingimage
江西有民眾發現3隻流浪幼貓被人吊死在一個鐵窗前，疑似因為貓叫聲太吵所以引來殺禍。示意圖／ingimage

4月13日，江西南昌有民眾發現3隻流浪貓被人吊死在一個鐵窗前，事件引發網路熱議。目擊者駱先生表示，當天有鄰居在群裡發這個圖片，自己過去看發現小貓已經死掉了。他表示，可能有鄰居嫌貓咪晚上叫聲擾民，他看到後覺得很殘忍。

駱先生指，有疑似是3隻小貓的大貓媽媽，蹲在一旁嗚嗚叫。駱先生指，貓媽媽是小區流浪貓，3隻小貓也是流浪貓，後來有其他的鄰居把吊死3隻小貓的線剪掉了，貓媽媽就把貓咪叼走了。駱先生難過表示，「如果不愛，也請別傷害」。

事件也引發網友熱議，許多網友認為殺害流浪貓非常慘忍，「還是幼貓，其實小孩剛生下來也常常哭的啊」、「是生活多不好才會做出這樣殘忍的事情」，更有部分網友希望能找出兇手的地址嚴懲。

不過也有不少網民認為應該認真討論如何處理流浪貓問題，「不解決流浪貓半夜在人家窗戶下瞎叫的問題，以後類似的事情還是會發生」、「有些睡眠不好的，和鄰居都會有爭執，更別說對待流浪貓了」、「野貓真的吵，和廣場舞一樣，都應該好好管管。」

有網友留言表示不忍，「小貓叫聲能有多大啊，能吵到的也就是發情那種啊，抓起來絕育不好嗎，這麼殘忍去殺小貓。我自己有收養，也有抓流浪貓絕育，我認識的一個阿姨一個姐姐也把她們小區的流浪貓都抓去絕育了，親人的也都在找了領養。明明有更好的方式，何必這麼造孽」、「正常的人看到流浪的小奶貓就算不會心生憐憫，也不致痛下殺手，嫌吵有很多辦法解決，所以不過是個藉口。這樣的人大機率有反社會人格，對貓如此，對自己的同類也差不多」、「他家小孩生下來的時候不哭嗎？同樣都是生命，貓寶寶叫就有錯了？」

4月13日，江西南昌有民眾發現3隻流浪幼貓被人吊死在一個鐵窗前，母貓發現後在一旁哀鳴。圖／擷自微博
4月13日，江西南昌有民眾發現3隻流浪幼貓被人吊死在一個鐵窗前，母貓發現後在一旁哀鳴。圖／擷自微博

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文章授權轉載自《香港01》

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