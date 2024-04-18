500萬粉絲網紅「撞臉命案嫌犯」遭網暴 急拍片喊冤：我沒殺人！

中國擁有500萬粉絲的網紅「澳門雷少」日前被網友發現他的長相激似一張懸賞通告上的通緝犯畫像，加上該網紅與通緝犯的年齡相仿，該網紅家鄉也與通緝犯殺人地點一樣都在內蒙古，引發許多網友聯想，更有不少網友在懸賞通告下方標記「澳門雷少」。

「澳門雷少」則發布影片喊冤，他稱自己看到嫌疑人畫像後也覺得很像，一度很疑惑。但他強調，自己在2006年時長得和畫中人物並不相似。不過隨著越來越多網友懷疑他，事件已經演變至網路暴力，澳門雷少已經主動聯繫警方，希望警方能還他一個清白。

4月15日，錫林浩特市公安局發布懸賞通告，內容提到2006年8月2日下午4時許，錫林浩特市南廣場西側會展中心北側階梯處發生一起命案，2名犯罪嫌疑人持刀將被害人王永東刺死後逃離現場。

通告指出，公安機關根據市民提供的線索破獲案件的，將獎勵檢舉人20萬元（人民幣，下同），並附有2名犯罪嫌疑人的模擬畫像，2名犯罪嫌疑人當時均為20歲左右，沒有姓名。其中一位長得與「澳門雷少」十分相像。

更有網友信誓旦旦地稱，「案發17年前，案發是20歲左右，雷少出生1987年，剛好37歲。長臉，較瘦，1米7，帶墨鏡，基本符合。案發內蒙古、雷少黑龍江，兩地很近。」對此「澳門雷少」澄清，自己1987年出生，是內蒙古呼倫貝爾鄂倫春自治旗人。1996年他9歲時，他跟隨父母離開老家到河北邯鄲生活；2006年上半年他在上海，下半年他在大連；2011年因辦證需要才回過一次內蒙古老家。

他表示一開始他想等事情平息，但沒想到事情越演越烈，已經影響自己的工作和生活，事件已經演變成網路暴力，他於是決定主動聯繫警方配合調查，希望能證明自己的清白。澳門雷少稱，自己雖然是一個主播，但不想要這種熱度，現在只想回歸正常生活。

錫林浩特市公安局工作人員則稱，4月15日開始已有不少網友打電話反映這一線索，他們已將該線索上報，「我們主要的工作方向還是我們本地的人，他（澳門雷少）是呼倫貝爾的，離我們這還很遠，現在我們還在落實這一線索，後續會作說明。」

不少網友留言安慰澳門雷少，「你別怕！別緊張！好好配合警方調查就可以了」、「身正不怕影子斜，不過照片真的是挺像的」、「等最後調查結果，玩笑歸玩笑，這麼多人說就真的成了網絡暴力了」、「有些人真的是想要懸賞金想瘋了，為了20萬，我看這也沒有這麼像」、「讓子彈飛一下」。

中國網紅澳門雷少，因為長相神似通緝犯而遭到網路暴力。圖／擷自澳門雷少抖音帳號 中國網紅澳門雷少，因為長相神似通緝犯而遭到網路暴力。圖／錫林浩特市公安局懸賞通告

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文章授權轉載自《香港01》