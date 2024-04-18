數據中心極度耗水 大陸「東數西算」工程恐加劇水危機

大陸近年廣設數據中心，推出「東數西算」工程，對水資源的需求也持續增長，總部位於香港的智庫「中國水風險」就指出，預期到二○三○年，大陸數據中心需要的水可能會超過卅億立方公尺，屆時將對大陸本已緊張的水資源帶來更大壓力。

運行數據中心會產生大量熱量，需要水進行冷卻以保護設備。「中國水風險」近日發布報告，指出目前中國大陸四百三十萬個數據中心機櫃的耗水量約為十三億立方公尺，約為天津全市家戶用水的一點九倍，到二○三○年可能會增加到一一三○萬個機櫃，耗水量超過卅億立方公尺。

目前，大陸正在將數據中心從沿海轉移到西部地區，也就是「東數西算」工程。官方已經規畫了八個「算力網絡國家樞紐節點」和十個「數據中心集群」，分布在十四個省市自治區。全大陸七成二的數據中心機櫃位於這些區域。

但報告直言，「東數西算」對水資源的需求持續增長，其中超過一半卻位於乾旱地區。

報告亦指出，隨著聊天機器人的興起，相較傳統搜尋，聊天機器人可能導致用水量激增廿倍。目前，大陸聊天機器人的用戶群體不斷成長，百度、騰訊和阿里巴巴等科技巨頭去年已推出了自家的相關服務，也增加了對耗水的潛在影響。

此外，大陸多數數據中心仍依靠燃煤發電運行，如果不加以控制，僅這些數據中心的碳排放量，就可能從二○二○年的九千六百萬噸二氧化碳增加到二○三○年的三點四億噸二氧化碳。