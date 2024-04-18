聽新聞
test
0:00 / 0:00

未成年犯罪有上升趨勢 陸擬建少年司法系統

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導

中國大陸未成年犯罪有不斷上升的趨勢，大陸最高人民法院通報，截至目前，已有四名十二至十四周歲未成年罪犯因殺人、重傷害遭重判十至十五年有期徒刑。未來將建立獨立的「少年司法系統」，讓實施嚴重危害社會行為但尚未構成刑事犯罪的未成年人「得到應有的矯治教育」。

河北邯鄲上個月發生三名初中生長期霸凌並將同學殺害埋屍事件，震驚大陸社會，也讓未成年犯罪問題再度受到關注。大陸十六日公布的數據指出，未成年人違法犯罪數呈上升趨勢，近三年來法院共審結未成年人犯罪案件七點三萬件，判處未成年人罪犯九點八萬人。

根據先前數據，二○一八年至二○二一年，大陸檢察機關受理審查起訴未成年人犯罪廿四點九萬人，年均上升百分之八點三。

大陸最高人民法院提出，法院對未成年人犯罪堅持貫徹「教育、感化、挽救」的方針和「教育為主、懲罰為輔」原則，處罰上堅持「寬容但不縱容」，對於主觀惡性深、危害嚴重、特別是屢教不改者，「該懲處的依法懲處」。

統計顯示，大陸未成年人實施搶劫、盜竊、暴力傷害犯罪者，近六成曾經長期沉迷網路；法院一審審結的涉未成年人暴力案件中，被告人為留守兒童者占比兩成三；此外，長期遊蕩於娛樂場所的未成年人犯罪或被侵害的機率更高。

搶劫 未成年 民法

延伸閱讀

夏立言明訪陸…稱國共論壇復辦「沒必要」 海峽論壇先辦好

今年首季訪港旅客逾1,100萬 超過7成是陸客

澳洲「拒止戰略」應對大陸脅迫 強調北方防衛、戰略報告提及台海

進口大陸蝦仁貼假產地、日本干貝竄改效期 新北6億黑心水產全進食客肚子

相關新聞

大黃山地區 2033年躍升世界級景點

根據安徽官方召開的記者會消息，安徽計畫在2033年把大黃山地區（包括黃山、池州、安慶、宣城四市全域）建成世界級休閒度假康...

來自太空的花朵！陸首批太空育種鮮花上市後熱銷

大陸太空育種「延丹1號」球莖本月10日上市後，首批產品在電商平台上架2天即售罄，此為大陸太空育種鮮花首次大規模面向民間消...

未成年犯罪有上升趨勢 陸擬建少年司法系統

中國大陸未成年犯罪有不斷上升的趨勢，大陸最高人民法院通報，截至目前，已有四名十二至十四周歲未成年罪犯因殺人、重傷害遭重判...

廣角鏡／戴妃華服 重現香江

好萊塢頂尖拍賣行Julien's Auctions十八日至廿九日在香港舉行「優雅經典：戴安娜王妃及皇室收藏」預展，展品有...

數據中心極度耗水 大陸「東數西算」工程恐加劇水危機

大陸近年廣設數據中心，推出「東數西算」工程，對水資源的需求也持續增長，總部位於香港的智庫「中國水風險」就指出，預期到二○...

嫘祖蠶桑文化交流會 四川鹽亭登場

四月十七日下午，海峽兩岸嫘祖蠶桑絲綢文化交流會在四川鹽亭舉行，兩岸嘉賓及專家學者、文化藝術界代表兩百餘人參與。會上，兩岸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。