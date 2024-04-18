未成年犯罪有上升趨勢 陸擬建少年司法系統

中國大陸未成年犯罪有不斷上升的趨勢，大陸最高人民法院通報，截至目前，已有四名十二至十四周歲未成年罪犯因殺人、重傷害遭重判十至十五年有期徒刑。未來將建立獨立的「少年司法系統」，讓實施嚴重危害社會行為但尚未構成刑事犯罪的未成年人「得到應有的矯治教育」。

河北邯鄲上個月發生三名初中生長期霸凌並將同學殺害埋屍事件，震驚大陸社會，也讓未成年犯罪問題再度受到關注。大陸十六日公布的數據指出，未成年人違法犯罪數呈上升趨勢，近三年來法院共審結未成年人犯罪案件七點三萬件，判處未成年人罪犯九點八萬人。

根據先前數據，二○一八年至二○二一年，大陸檢察機關受理審查起訴未成年人犯罪廿四點九萬人，年均上升百分之八點三。

大陸最高人民法院提出，法院對未成年人犯罪堅持貫徹「教育、感化、挽救」的方針和「教育為主、懲罰為輔」原則，處罰上堅持「寬容但不縱容」，對於主觀惡性深、危害嚴重、特別是屢教不改者，「該懲處的依法懲處」。

統計顯示，大陸未成年人實施搶劫、盜竊、暴力傷害犯罪者，近六成曾經長期沉迷網路；法院一審審結的涉未成年人暴力案件中，被告人為留守兒童者占比兩成三；此外，長期遊蕩於娛樂場所的未成年人犯罪或被侵害的機率更高。