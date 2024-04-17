來自太空的花朵！陸首批太空育種鮮花上市後熱銷

大陸太空育種「延丹1號」球莖本月10日上市後，首批產品在電商平台上架2天即售罄，此為大陸太空育種鮮花首次大規模面向民間消費者。

中國大陸有越來越多糧食作物的新品種是在太空梭和太空站培育出來，如今花卉栽種也逐漸加入此一行列。浙江省農科院花卉研究中心主任馬廣瑩告訴《極目新聞》記者，「太空裡有各種不同射線，加上地磁場和微重力的環境，讓種子有更高機率發生變異，返回後在地面上培育，從而產生更優質的新品種。」

據《澎湃新聞》報導，首批上線的太空育種鮮花「延丹1號」球莖，原型是百合科「山丹丹」，在陝西延安一帶種植，適應15℃到30℃之間的溫度。山丹丹的種子曾隨太空船「神舟十一號」升上太空，後經原生質體融合形成新品種「延丹1號」。

經過太空育種的「延丹1號」，能適應-40℃到40℃的溫度，碰上連續陰雨天也能存活，一個冬天不見水還是能開花，在酸鹼性土壤均可種植。「太空育種鮮花」團隊負責人、航天育種高級工程師張傳軍張形容，「種植出的花朵更艷，花期更長，花香更加四溢。」

《香港01》報導，太空誘變後的種子往往具有不確定性，一般經歷三代以上選育，才能得到具一定差異且穩定遺傳的種子。張傳軍稱，「延丹1號」進入市場前，先後在北京、上海、內蒙古等55個地區進行栽培測試，均取得良好的效果。

報導指出，後續將出售薔薇、康乃馨等其他太空鮮花，消費者會收到試管特殊培養的鮮花，花期在試管內可達一到兩個月。

馬廣瑩表示，真正太空育種的種子仍然少之又少，很難和常規育種得到的品種進行區分，「如果需要挑選鮮花種子，建議還是從正規渠道購買，否則發芽率和正品率都沒有保障。」