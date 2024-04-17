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武漢天空驚現詭異「血色天空」 長達1小時嚇壞民眾

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武漢天空驚現詭異「血色天空」 長達1小時嚇壞民眾

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
武漢天空驚變「血色空間」極詭異。（長江日報旗下新聞客戶端「九派新聞」）
武漢天空驚變「血色空間」極詭異。（長江日報旗下新聞客戶端「九派新聞」）

湖北武漢有民眾在15日凌晨發現，外面的天空呈現一片血紅色，模樣相當詭異，而且時間長達一小時。大陸網友議論紛紛，懷疑是與大霧有關。

瀟湘晨報報導，15日凌晨有湖北武漢民眾夜班剛下班，走在江岸區香港路一帶，驚覺不太對勁。因為一抬頭天空竟然呈現一片血紅色，感覺罩著一層紅色的濃霧，模樣十分詭異。

而在另一段影片當中，拍攝者指出自己在武漢兒童醫院內科21樓，也拍到血色天空的詭異景象。當時好多人直呼「好像假的」，趕快把家人喊起來看。

長江日報旗下新聞客戶端「九派新聞」報導，武漢中心氣象台工作人員回應稱，已經注意到相關影片，初步判斷，畫面中的「血紅色」和霧的形成關係並不大。

武漢應急管理部門一名工作人員16日表示，所謂「紅霧」和地震沒有關係，根據武漢地震監測中心站發布信息，並沒有出現異常情況。

同日，在看完該市民發布的影片後，中國地質大學環境學院大氣科學系副教授趙樹雲分析，武漢這兩天伴隨強對流天氣，不太可能形成長時間的霧。此外，影片拍攝時間是淩晨，沒有太陽光，「可能附近有人為性的光源，造成這樣一種紅色的現象。「

她指出，自然條件下天空出現紅光的現像是存在的，形成原理在於太陽光的散射。太陽光能分解成紅橙黃綠藍靛紫七種顏色的光，從藍紫光到紅橙光，波長不斷加長。短波更容易被散射掉，短波被散射完，剩下的紅橙光就透過來了。

趙樹雲認為，有時候天空會呈現紅色，比如太陽剛升起或落下時，所看到的朝霞晚霞，那時候太陽高度低，短波的光被散射的更多，留下的紅光也更多。

她表示，影片中是凌晨，沒有太陽光，因此，不會形成上述的自然現象。影片沒有向遠處拍，附近或許有人為性的光源。

浙江舟山於2022年5月7日晚間，也曾出現罕見紅色天空。據舟山廣電調查顯示，事發位置正好是舟漁公司碼頭，碼頭當時停著一艘捕撈秋刀魚的遠洋船，紅色燈光是秋刀魚船的燈光，紅、黃這兩種顏色的光波長是可見光中最長的兩種，穿透力強，加上空氣中懸浮水汽多，就出現這種「詭異現象」。

影片 武漢 碼頭

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