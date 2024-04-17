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中國大學生就業目光轉向小城市 行業多為教育、公共管理

中央社／ 台北17日電
據中國研究機構近期發布的調查報告顯示，越來越多大學應屆畢業生就業不再只盯著一線大城市，而是目光轉向小城市，掀起一股回縣城就業新潮流。圖為南京航空航天大學舉辦促就業交流活動暨2022屆畢業生專場招聘會。中新社
據中國研究機構近期發布的調查報告顯示，越來越多大學應屆畢業生就業不再只盯著一線大城市，而是目光轉向小城市，掀起一股回縣城就業新潮流。圖為南京航空航天大學舉辦促就業交流活動暨2022屆畢業生專場招聘會。中新社

據中國研究機構近期發布的調查報告顯示，越來越多大學應屆畢業生就業不再只盯著一線大城市，而是目光轉向小城市，掀起一股回縣城就業新潮流。

綜合中國媒體16日報導，麥可思研究院近期發布「中國2018-2022年大學畢業生培養品質追蹤評估藍皮書」指出，應屆本科生（大學生）畢業半年後，往縣城就業比例明顯上升，從2018屆的20%升至2022屆的25%。

其中男生從2018屆的19%上升到2022屆的24%；女生從2018屆的22%上升到2022屆的27%，而回縣城工作的本科生中近6成（59%）是畢業5年內一直在縣城工作，約4成（41%）是工作一段時間再來到縣城就業。

麥可思研究院的統計另發現，2022屆大學部學生在縣內就業比例最高的兩大行業類，分別是教育與政府公共管理。

其中教育類就業占比23.6%，政府及公共管理類14.9%，相較於全國2022屆本科畢業生在這兩大行業類的就占比，分別高出10.6和8.1個百分點。

男女的就業選擇也不相同。對照發現，在縣內就業的女生，主要任職於教育產業占35.2%。而在縣城就業的男生中，入行政府及公共管理的比例最高占15.3%，男性進入教育行業僅占9.6%。

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